На границе Одессы возникнет новый микрорайон. Без всякой социальной инфраструктуры!

Консультативный совет при управлении архитектуры области поддержал проект строительства в поселке Лиманка, ранее Мизикевича, нового высотного жилого микрорайона.

Там, буквально на границе Одессы со стороны жилмассива Таирова собираются возвести семь десятиэтажных зданий. Только по предварительной информации, там будут проживать более двух тысяч человек. При этом парковка там рассчитана всего на шестьсот автомобилей.

Но самым возмутительным является то, что застройщики вообще(!) не планируют строительство каких бы то ни было социальных объектов – школы, детского садика и поликлиники. В результате все дети и подростки снова пойдут в городские детские садики и школы. И это при том, что в детских садиках города мест уже не хватает даже для одесситов! А школы во всевозрастающем количестве вынуждены переходить на двусменную форму обучения. И в первую очередь, именно на приграничных городских территориях и именно из-за наплыва учащихся из новостроев, возведеных за городской чертой!

Отметим, что муниципалитет уже неоднократно обращал внимание областного руководства на недопустимость подобной ситуации, однако все эти обращения не возымели действия.

Впрочем, ситуация на сей раз может иметь весьма неожиданное (вернее, не ожидаемое) продолжение. Согласно предварительной информации, благодаря очередной ревизии законодательства с нового учебного года учащихся будут гарантированно принимать лишь в те школы, за которыми они закреплены территориально. А в другие учебные учреждения – только при наличии свободных мест. В этом случае надежды новоселов на то, что их детей в обязательном порядке вынужденно примут в одесские школы, могут оказаться несбыточными.