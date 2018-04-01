Ветераны – образец стойкости для будущих поколений

В день освобождения Одессы народный депутат Украины Сергей Кивалов традиционно посетил ветеранов-освободителей и поздравил их с праздником 10 апреля.

Народный депутат Сергей Кивалов посетил квартиру ветерана-освободителя Я. А. Савченко, которому подарил огромный букет роз и продуктовый набор. 2 мая Якову Савченко исполнится 94 года. Ветеран встречает гостей в военном мундире, с орденами и медалями, раскладывая свои книги. О его жизни можно писать тома. Но он пока издал четыре книги о своей деятельности в партизанском отряде, взятии Берлина в составе 248-й стрелковой дивизии, которая водружала знамя над оперным театром и рейхстагом Берлина. И еще много мог бы поведать об испытаниях, которые с самого детства предлагала ему судьба. У него 3 ордена Красной звезды, 2 ордена Отечественной войны (один из них – боевой, который ему вручал лично Л. И. Брежнев) и порядка 20 медалей, среди них «за Оборону Одессы», «За отвагу», «За боевые заслуги» и т.д. Во время визита Сергея Кивалова ветеран спел фронтовую песню «На позиции девушка…» В группе разведки, состоявшей из трех бойцов, Савченко одним из первых вошел в Берлин.

Мы пробирались по линиям метро в направлении Рейхсканцелярии, у нас была карта. Шли через туннели, помещения. В одном из бункеров, когда мы открывали дверь, раздался крик. Старый немец, который побывал в русском плену, крикнул нам: «Здесь женщины, дети». Все были очень напуганы. Им рассказывали, что русские всех уничтожают. Мы достали из мешков все наши запасы: консервы, шоколад — и отдали их детям. И только тогда они успокоились, поняв, что русские не причинят им вреда. Из метро мы вышли прямо к рейсхканцелярии.

— рассказывает Яков Андреевич.

Ворвавшись в Рейхcканцелярию, одесские разведчики установили Красное знамя на ее куполе.

Мне было очень трудно, — слезы наворачиваются на глаза ветерана. Минуту он молчит, снова переживая то, что пришлось преодолеть, будучи на костылях, с одной ногой. Но я устроился на работу, поступил в педагогический институт, стал учителем истории, а затем — директором в Ясской школе. Преподавал философию в Госакадемии при Президенте Украины. Научился водить машину. Главное в жизни доброта. Я всегда помогал людям, работая в медучилище, школе, академии, и буду помогать всем, кто в этом нуждается. И это, поверьте, возвращается сторицей.

Народный депутат Сергей Кивалов подчеркнул, что Я. А. Савченко – пример мужества и героизма советского человека в борьбе с фашистскими захватчиками, образец стойкости и военной доблести для будущих поколений.

Я горжусь, что знаком с ним! Будучи уже более 70 лет без ноги, Яков Андреевич ведет активную, творческую жизнь. Яков Андреевич - наш герой, инициатор установки памятника коминтерновцам, который был сохранён на территории НУ «ОЮА» и поддерживается усилиями студентов и преподавателей. Он здесь учился, когда на этом месте была коминтерновская деревня. Памятник был на месте, где сейчас стоит церковь святой великомученицы Татианы, мы его несколько раз передвигали и теперь он стоит здесь, при входе на стадион НУ «ОЮА».

— подчеркнул Сергей Кивалов.

Другим ветераном, которого поздравлял Сергей Кивалов в этот праздничный день, был Николай Иванович Московой. Ему тоже 94 года, полковник в отставке, участник штурмовых групп при освобождении города Одессы, сапер, разведчик. В 1941-м году закончил с отличием школу. Сразу после выпуска в возрасте 17 лет получил повестку и попал в казачий полк. Он мечтал поступить в медицинскую академию, но судьба распорядилась иначе: как и тысячи других ребят был призван в армию. Без должного обучения, отправили на фронт, где получил сильные ранения. После передислоцировали в Самарканд в третий взвод третьей роты отбивать атаки противника. В бою у хутора Ордонского под Бесланом, при отходе, его ранило. После реабилитации был направлен на обучение сапером. Продолжил службу в третьей роте отдельного саперного батальона – шли бои в составе Кавказской 319 стрелковой дивизии 1341 полка. Снова получил ранение и был отправлен на реабилитацию в Туапсе, чтобы спасти ногу. Так уж получилось, что мальчишка, только со школьной скамьи, стал в одночасье сапером и разведчиком. Воевал на Таманском плацдарме, чуть не погиб в боях по ликвидации «Голубой линии» на Кавказе, чудом выжил в боях в составе десанта на «Новую землю». На Кавказском фронте солдат Московой получил еще два ранения. Подлечился, вернулся в строй. В составе 10-го Гвардейского стрелкового корпуса, инженерного батальона, отделения разведки принимал участие в освобождении Украины.

Продвигались тяжело, с боями, прошли Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Херсонскую, Николаевскую области. Где-то к 7 апреля 1944 года дислоцировались возле Коблева. Одесса была уже недалеко. Немцы румынским войскам оборону не доверили, дрались ожесточенно, наших солдат полегло здесь немало. Мосты на дамбе между Коблево и Кошарами были заминированы, подойти к ним немец не давал. Переправу осуществили через Тилигульский лиман, по Николаевской дороге двинулись на Одессу. Впереди шли небольшие подвижные штурмовые группы. Каждая группа состояла из отделения пехоты, трех-четырех разведчиков-минеров, имела на вооружении одну, а иногда и две пушки- «сорокопятки».

— вспоминает ветеран.

Группа Москового шла к Одессе мимо Жеваховой горы, через станцию Сортировочная. Там шли отчаянные бои, немцы отстреливались до последнего. Наконец, они добрались до Пересыпского моста, вошли в город. Одним из самых памятных эпизодов для Николая Ивановича на всю жизнь осталось участие в разминировании Одесского оперного театра при освобождении города. После Одессы Николай Иванович Московой принимал участие в освобождении Молдавии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии и Чехословакии. Освобождал Будапешт, Белград и Вену. Война для него закончилась лишь в 1948 году: три года он занимался разминированием мест боевых сражений.

В Одессе ветеран живет вместе с семьей с 1963 года. Награждён орденом Отечественной войны I-ой степени, орденом: "Красная звезда" (28.02.1945г.), медалями: "За Отвагу" (06.08.1943г.), "За боевые заслуги" (20.04.1953г.), "За оборону Кавказа" (01.05.1944г.), "За победу над Германией" (09.05.1945г.), "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Белграда". Орденом "Знак Почета" и другими.

Николай Иванович признаётся, что его самый любимый исполнитель – выпускник Юракадемии Игорь Онищенко. К слову, сейчас Игорь выступает в Венской опере, в том самом городе, который в своё время освобождал ветеран.

Вот уже на протяжении нескольких лет мы реализуем проекты помощи и поддержки ветеранов – наших воинов-освободителей. В своё время эти люди рисковали своей жизнью ради того, чтобы освободить наш город, и чтобы у нас было мирное будущее. Но сегодня, к великому сожалению, государство забыло о своих героях. Власть имущие пытаются переписать историю войны и заставить нас забыть наше славное прошлое. Чего только стоят циничные попытки отменить празднование 9 Мая – Дня Победы! Не говоря уже о том, что сами ветераны фактически поставлены на грань выживания и часто нуждаются в самом необходимом. Ежегодно, в День освобождения Одессы мы приходим к ним в гости, приносим подарки, для них это очень важно, они рассказывают нам истории о своих военных подвигах. И эти истории для нас бесценны, ведь их устами говорит сама история, правдивая история и пока они живы, никому не удастся ввести наш народ в заблуждение и переписать нашу великую историю. Когда общаешься с этими людьми, будто невольно перемещаешься в те далёкие времена. Многие рассказы ветеранов трудно слушать без слёз - Николай Иванович Московой, который учился в школе на отлично и больше всего на свете мечтал выучиться на врача. Сразу после выпуска его призвали в армию. Будучи много раз тяжело раненым, он не растерял мужества и отваги и стал одни из тех, кто своими руками творил мирную историю нашего города памятных – он принимал участие в разминировании Одесского оперного театра и освобождении нашего города. Вот он, настоящий пример, мужества, героизма и любви к своей Родине», - рассказал Сергей Кивалов.

Мы свято будем хранить память о людях, которые пожертвовали всем, чтобы мы сегодня могли жить, работать и радоваться жизни, пожертвовали своим счастьем, чтобы могли быть счастливы мы, чтобы война никогда больше не повторилась на нашей земле!