Ветераны – образец стойкости для будущих поколений

В день освобождения Одессы народный депутат Украины Сергей Кивалов традиционно посетил ветеранов-освободителей и поздравил их с праздником 10 апреля.
Народный депутат Сергей Кивалов посетил квартиру ветерана-освободителя Я. А. Савченко, которому подарил огромный букет роз и продуктовый набор. 2 мая Якову Савченко исполнится 94 года. Ветеран встречает гостей в военном мундире, с орденами и медалями, раскладывая свои книги. О его жизни можно писать тома. Но он пока издал четыре книги о своей деятельности в партизанском отряде, взятии Берлина в составе 248-й стрелковой дивизии, которая водружала знамя над оперным театром и рейхстагом Берлина. И еще много мог бы поведать об испытаниях, которые с самого детства предлагала ему судьба. У него 3 ордена Красной звезды, 2 ордена Отечественной войны (один из них – боевой, который ему вручал лично Л. И. Брежнев) и порядка 20 медалей, среди них «за Оборону Одессы», «За отвагу», «За боевые заслуги» и т.д. Во время визита Сергея Кивалова ветеран спел фронтовую песню «На позиции девушка…» В группе разведки, состоявшей из трех бойцов, Савченко одним из первых вошел в Берлин.
Ворвавшись в Рейхcканцелярию, одесские разведчики установили Красное знамя на ее куполе.
Народный депутат Сергей Кивалов подчеркнул, что Я. А. Савченко – пример мужества и героизма советского человека в борьбе с фашистскими захватчиками, образец стойкости и военной доблести для будущих поколений.
Другим ветераном, которого поздравлял Сергей Кивалов в этот праздничный день, был Николай Иванович Московой. Ему тоже 94 года, полковник в отставке, участник штурмовых групп при освобождении города Одессы, сапер, разведчик. В 1941-м году закончил с отличием школу. Сразу после выпуска в возрасте 17 лет получил повестку и попал в казачий полк. Он мечтал поступить в медицинскую академию, но судьба распорядилась иначе: как и тысячи других ребят был призван в армию. Без должного обучения, отправили на фронт, где получил сильные ранения. После передислоцировали в Самарканд в третий взвод третьей роты отбивать атаки противника. В бою у хутора Ордонского под Бесланом, при отходе, его ранило. После реабилитации был направлен на обучение сапером. Продолжил службу в третьей роте отдельного саперного батальона – шли бои в составе Кавказской 319 стрелковой дивизии 1341 полка. Снова получил ранение и был отправлен на реабилитацию в Туапсе, чтобы спасти ногу. Так уж получилось, что мальчишка, только со школьной скамьи, стал в одночасье сапером и разведчиком. Воевал на Таманском плацдарме, чуть не погиб в боях по ликвидации «Голубой линии» на Кавказе, чудом выжил в боях в составе десанта на «Новую землю». На Кавказском фронте солдат Московой получил еще два ранения. Подлечился, вернулся в строй. В составе 10-го Гвардейского стрелкового корпуса, инженерного батальона, отделения разведки принимал участие в освобождении Украины.
Группа Москового шла к Одессе мимо Жеваховой горы, через станцию Сортировочная. Там шли отчаянные бои, немцы отстреливались до последнего. Наконец, они добрались до Пересыпского моста, вошли в город. Одним из самых памятных эпизодов для Николая Ивановича на всю жизнь осталось участие в разминировании Одесского оперного театра при освобождении города. После Одессы Николай Иванович Московой принимал участие в освобождении Молдавии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии и Чехословакии. Освобождал Будапешт, Белград и Вену. Война для него закончилась лишь в 1948 году: три года он занимался разминированием мест боевых сражений.
В Одессе ветеран живет вместе с семьей с 1963 года. Награждён орденом Отечественной войны I-ой степени, орденом: "Красная звезда" (28.02.1945г.), медалями: "За Отвагу" (06.08.1943г.), "За боевые заслуги" (20.04.1953г.), "За оборону Кавказа" (01.05.1944г.), "За победу над Германией" (09.05.1945г.), "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Белграда". Орденом "Знак Почета" и другими.
Николай Иванович признаётся, что его самый любимый исполнитель – выпускник Юракадемии Игорь Онищенко. К слову, сейчас Игорь выступает в Венской опере, в том самом городе, который в своё время освобождал ветеран.
Мы свято будем хранить память о людях, которые пожертвовали всем, чтобы мы сегодня могли жить, работать и радоваться жизни, пожертвовали своим счастьем, чтобы могли быть счастливы мы, чтобы война никогда больше не повторилась на нашей земле!