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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?

В Одессе восстановили (почти) знаменитую копию древнегреческой скульптуры Лаокоон, пострадавшую от рук вандалов. В ходе работ по восстановлению знаменитой мраморной копии древнегреческой скульптурной группы Лаокоон, расположенной перед Археологическим музеем, специалисты вернули скульптуре недостающие части, которые были изготовлены из композиционных материалов, стилизованных под итальянский мрамор. Затем реставраторы приступили к восстановлению аутентичного вида скульптурной композиции.

При ближайшем рассмотрении Лаокоон с сыновьями, да и змей - все в "шрамах".

Сколько раз им отламывали руки, ноги, пальцы и ... другие части тела - не сосчитать.

Из изготовленных "запчастей" можно было бы составить еще с десяток таких скульптур.

Галерея

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Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
Анатомические подробности Лаокоона. Что еще можно оторвать?
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