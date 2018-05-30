 В День защиты детей студенты Одесской Юракадемии поздравили воспитанников школ-интернатов и детских домов

Положительные эмоции – важное звено на пути к оздоровлению, это вам подтвердит любой врач. Не первый год в Национальном университете «Одесская юридическая академия» реализуется социальная программа помощи воспитанникам детских домов и школ-интернатов.
За каждым факультетом НУ «ОЮА» закреплена своя, подшефная школа-интернат или детский дом.
Международный день защиты детей, который отмечается в первый день лета, – хороший для этого повод. Студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» отправились в Одесскую специальную общеобразовательную школу-интернат № 87. К этой поездке ребята готовились загодя.
В Одесской специальной общеобразовательной школе-интернате № 87 учатся, лечатся и живут сто двадцать слабовидящих детей и подростков Одессы и Одесской области. Уровень зрения этих ребят не превышает сорока процентов. В коридорах этой особенной школы вместо ступенек – пандусы. А в небольших классах – всего девять парт, по три в каждом ряду. За какой партой будет сидеть ученик, первой или третьей, определяет врач-офтальмолог. Все учителя школы имеют тифлообразование, которое дает специальные навыки работы со слабовидящими детьми. В середине каждого урока педагоги обязательно проводят гимнастику для глаз. Два раза в году учащиеся 87-й школы-интерната проходят профилактический осмотр и лечение на базе Института глазных болезней и тканевой терапии имени В.Филатова. Но зачастую у ребят с проблемами зрения есть и сопутствующие заболевания – проблемы с памятью, мышлением.
Завуч по воспитательной работе Школы-интерната № 87 Ирина Дрыга рассказала:
Праздник, и в самом деле, получился ярким и запоминающимся. Студенты своими силами подготовили развлекательную программу с участием волонтеров-аниматоров. И юные воспитанники школы-интерната № 87 были там не зрителями, а активными участниками. А еще студенты-юристы привезли с собой море подарков и призов. Развивающие игры, альбомы, кисточки, краски, карандаши, мелки, фломастеры, конструкторы, спортивный инвентарь, фрукты и сладости – никто не остался без подарков. Но за некоторые, особо ценные призы ребятишкам пришлось побороться, показав свои танцевальные способности и умения. Во всем этом есть хороший воспитательный фактор.
Студент Одесской Юракадемии Сергей Косьяненко:
Глава студенческого совета НУ «ОЮА» Юлия Шишацкая рассказала, что этой весной студенческий совет НУ «ОЮА» посетил уже несколько детских домов и интернатов Одессы:
Что ж, поделиться радостью и получить ее самому – не так-то уж и сложно. Нужно только внимательно присмотреться к людям, которые нас окружают. Вдруг кому-то из них требуется наша помощь...
Также в Международный день защиты детей студенты факультета международно-правовых отношений, адвокатуры, журналистики, судебно-административного факультета и Института уголовной юстиции Одесской Юракадемии посетили воспитанников областного приюта для детей «Свитанок».
Здесь проживают дети, временно лишенные родительской опеки в возрасте от 3 до 18 лет. Для ребят, которые ожидают дальнейшего решения своей судьбы, День защиты детей – это особенный праздник. В этот день они получают подарки, вкусные угощения, ходят на различные мероприятия и принимают гостей.
Студенты привезли ребятам игрушки, фрукты, витамины и другие необходимые вещи. Все это было приобретено на средства, собранные в ходе благотворительной акции, которая проходила в университете на протяжении месяца. Акция была организована профкомом университета совместно со студенческим советом.
Студенты подготовили для детей различные конкурсы. Ребята сделали разминку, а потом танцевали и играли в «Угадай мелодию». Все получили призы и подарки, но главное – это общение. Ведь этим детям так не хватает тепла и внимания со стороны взрослых.
1 июня для активистов профкома и студкома оказался очень насыщенным днем. В этот день ребята провели немало детских мероприятий, посетили шесть детских учреждений, и планируют охватить все детские дома в городе.
Заведующая приютом Жанна Дерли рассказывает, что дружеские отношения со студентами из Юракадемии поддерживаются постоянно.
По ее словам, студенты Юракадемии одни из немногих, кто помогает приюту не только в праздничные дни, а круглый год.
Также в День защиты детей студенты Института уголовной юстиции Одесской Юракадемии посетили Детский дом «Малютка» при Черноморской исправительной женской колонии. А накануне праздника поздравили воспитанников детского дома № 1. Данный социальный проект реализуется студентами уже более 10 лет в рамках программы адаптации для детей-сирот и детей с особыми потребностями, инициированной президентом университета Сергеем Киваловым. Поэтому подобные визиты в такие заведения уже давно стали хорошей традицией для студентов Одесской Юракадемии.