 В День защиты детей студенты Одесской Юракадемии поздравили воспитанников школ-интернатов и детских домов

Положительные эмоции – важное звено на пути к оздоровлению, это вам подтвердит любой врач. Не первый год в Национальном университете «Одесская юридическая академия» реализуется социальная программа помощи воспитанникам детских домов и школ-интернатов.

За каждым факультетом НУ «ОЮА» закреплена своя, подшефная школа-интернат или детский дом.

Международный день защиты детей, который отмечается в первый день лета, – хороший для этого повод. Студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» отправились в Одесскую специальную общеобразовательную школу-интернат № 87. К этой поездке ребята готовились загодя.

Позиция президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова: оказывать помощь тем, кто в этом нуждается, – детям, ветеранам, морякам, обездоленным людям. Когда в государстве есть проблемы в социальной и медицинской сфере, это очень важно, — рассказал декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Денис Колодин. — По инициативе Сергея Васильевича студенты Одесской Юракадемии проводят благотворительные ярмарки, вечера и кинопоказы. И все собранные средства идут на благое дело. На этот раз мы закупили подарки для наших подшефных – учащихся Школы-интерната № 87. Воспитывать в студентах милосердие, видеть радостные лица детей, которые нуждаются в нашей поддержке, не менее важно, чем давать профессиональные знания. Студенты не остаются в стороне от тех проблем, которые возникают в нашем обществе, совместными усилиями делая жизнь и в городе, и в стране достойней.

В Одесской специальной общеобразовательной школе-интернате № 87 учатся, лечатся и живут сто двадцать слабовидящих детей и подростков Одессы и Одесской области. Уровень зрения этих ребят не превышает сорока процентов. В коридорах этой особенной школы вместо ступенек – пандусы. А в небольших классах – всего девять парт, по три в каждом ряду. За какой партой будет сидеть ученик, первой или третьей, определяет врач-офтальмолог. Все учителя школы имеют тифлообразование, которое дает специальные навыки работы со слабовидящими детьми. В середине каждого урока педагоги обязательно проводят гимнастику для глаз. Два раза в году учащиеся 87-й школы-интерната проходят профилактический осмотр и лечение на базе Института глазных болезней и тканевой терапии имени В.Филатова. Но зачастую у ребят с проблемами зрения есть и сопутствующие заболевания – проблемы с памятью, мышлением.

Завуч по воспитательной работе Школы-интерната № 87 Ирина Дрыга рассказала:

Кого-то забирают домой ежедневно, кого-то родители или опекуны берут только по выходным. Но есть ребятишки, которые проводят тут и каникулы. И когда наши шефы дарят детям радость, праздник, мы очень им признательны.

Мы и, в первую очередь, наши дети очень благодарны студентам Одесской Юракадемии за их внимание и заботу. Накануне Международного дня защиты детей они приехали к нам с прекрасной программой, подарили детям настоящий праздник.

– отметила завуч по учебной работе Школы-интерната №87 Надежда Барба.

Праздник, и в самом деле, получился ярким и запоминающимся. Студенты своими силами подготовили развлекательную программу с участием волонтеров-аниматоров. И юные воспитанники школы-интерната № 87 были там не зрителями, а активными участниками. А еще студенты-юристы привезли с собой море подарков и призов. Развивающие игры, альбомы, кисточки, краски, карандаши, мелки, фломастеры, конструкторы, спортивный инвентарь, фрукты и сладости – никто не остался без подарков. Но за некоторые, особо ценные призы ребятишкам пришлось побороться, показав свои танцевальные способности и умения. Во всем этом есть хороший воспитательный фактор.

Студент Одесской Юракадемии Сергей Косьяненко:

Все инициативы студентов поддерживает руководство нашего университета. Благодаря этому мы имеем возможность проводить благотворительные мероприятия, помогать детским домам и интернатам. Важно дарить этим детям радость, внимание, заботу не только в праздники, поэтому мы стараемся посещать такие учреждения на протяжении всего года. И мне кажется, что такое общение важно, как студентам-юристам, так и воспитанникам школ-интернатов и детских домов.

Глава студенческого совета НУ «ОЮА» Юлия Шишацкая рассказала, что этой весной студенческий совет НУ «ОЮА» посетил уже несколько детских домов и интернатов Одессы:

Такие социальные инициативы при поддержке президента вуза Сергея Кивалова мы продолжаем несколько лет. Ведь государственной поддержки таким учреждениям не всегда хватает. А эти дети особенно нуждаются в заботе, поддержке и внимании.

С первого курса я участвую в социальных инициативах вуза, так как уверен в их важности, в том числе, и для нас быть полезным кому-то, а не только себе, — признался студент Одесской Юракадемии Александр Кузьма, — Делиться теплом и радостными эмоциями с детьми, видеть в их глазах радость и получать ответные эмоции – это замечательно. Это в какой-то степени самовоспитание, опыт и уровень ответственности.

Что ж, поделиться радостью и получить ее самому – не так-то уж и сложно. Нужно только внимательно присмотреться к людям, которые нас окружают. Вдруг кому-то из них требуется наша помощь...

Также в Международный день защиты детей студенты факультета международно-правовых отношений, адвокатуры, журналистики, судебно-административного факультета и Института уголовной юстиции Одесской Юракадемии посетили воспитанников областного приюта для детей «Свитанок».

Здесь проживают дети, временно лишенные родительской опеки в возрасте от 3 до 18 лет. Для ребят, которые ожидают дальнейшего решения своей судьбы, День защиты детей – это особенный праздник. В этот день они получают подарки, вкусные угощения, ходят на различные мероприятия и принимают гостей.

Этот приют стал для нас родным, мы стараемся регулярно его посещать, устраиваем для детей праздники. Этому нас учит народный депутат, президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов. Он является для нас ярким примером, и всем студентам, которые поступают к нам в университет, сразу же прививается такая традиция – помогать, посещать детские дома, проводить благотворительные мероприятия.

— рассказала заместитель председателя первичной профсоюзной организации национального университета «Одесская юридическая академия» Адриана Вавринчук.

Студенты привезли ребятам игрушки, фрукты, витамины и другие необходимые вещи. Все это было приобретено на средства, собранные в ходе благотворительной акции, которая проходила в университете на протяжении месяца. Акция была организована профкомом университета совместно со студенческим советом.

Студенты подготовили для детей различные конкурсы. Ребята сделали разминку, а потом танцевали и играли в «Угадай мелодию». Все получили призы и подарки, но главное – это общение. Ведь этим детям так не хватает тепла и внимания со стороны взрослых.

Мы очень хорошо провели время, поиграли, пообщались, они много чего рассказывали. Все было очень весело, здорово. Надеюсь, что нас так же тепло примут и в следующий раз. Детям, которые оказались в трудной ситуации, особенно нужна поддержка. Им нужно дарить тепло, но и не забывать про материальную помощь.

— отметил глава профбюро факультета адвокатуры, студент 4-го курса Александр Жовтан.

1 июня для активистов профкома и студкома оказался очень насыщенным днем. В этот день ребята провели немало детских мероприятий, посетили шесть детских учреждений, и планируют охватить все детские дома в городе.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» вместе со своими активными студентами стараются поддерживать детей, детские дома, потому что мы хотим дать им какую-то надежду на хорошее будущее. Мы хотим подарить радость каждому ребенку, чтобы у каждого остались какие-то хорошие моменты и воспоминания о детстве

— считает студент 3-го курса института уголовной юстиции НУ «ОЮА» Владислав Драчук.

Заведующая приютом Жанна Дерли рассказывает, что дружеские отношения со студентами из Юракадемии поддерживаются постоянно.

Они всегда помогают, когда бы мы не позвонили. У нас был случай, когда ребенок попал в больницу, и нужно было достать дорогой препарат. Нам помогли ребята с Юракадемии. Они очень быстро отреагировали, купили и даже сами отвезли лекарства в больницу. Сейчас тоже привезли детям витамины детям, и не только в виде фруктов и овощей, но и таблетированные. Даже в прошлом году, когда наши дети болели, они не побоялись, пришли, говорят, мы хотим навестить.

— рассказывает Жанна Дерли.

По ее словам, студенты Юракадемии одни из немногих, кто помогает приюту не только в праздничные дни, а круглый год.

Также в День защиты детей студенты Института уголовной юстиции Одесской Юракадемии посетили Детский дом «Малютка» при Черноморской исправительной женской колонии. А накануне праздника поздравили воспитанников детского дома № 1. Данный социальный проект реализуется студентами уже более 10 лет в рамках программы адаптации для детей-сирот и детей с особыми потребностями, инициированной президентом университета Сергеем Киваловым. Поэтому подобные визиты в такие заведения уже давно стали хорошей традицией для студентов Одесской Юракадемии.