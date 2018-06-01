В Одессе прошел Кубок Мира по казацкому двобою. На соревнование приехали команды из самых разных стран: Азербайджана, Турции, Кипра, Румынии, Италии, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Польши, Беларуси, есть даже участники из Монголии.

В этот раз мы собрали рекордное количество спортсменов - порядка 500 участников из 16 стран мира. Все это благодаря сотрудничеству нашей федерации казацкого двобоя и всемирной федерации ММА (смешанные единоборства).

— отметил президент Украинской спортивной федерации, заслуженный тренер Украины Владимир Радионов.

Уже второй год участников чемпионата принимает спортивный комплекс Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана.

Большая благодарность народному депутату Украины, президенту Международного гуманитарного университета Сергею Васильевичу Кивалову за то, что предоставляет возможность проводить соревнования в этом прекрасном спорткомплексе на берегу моря.

— отметил вице-президент Всемирной федерации козацкого двобоя Александр Корнияка.

Почти половина участников представляют сборную Украины. Возрастная категория - начиная от детей 7 лет и заканчивая ветеранами, в возрасте до 55 лет. По словам Александра Корнияки, ветераны также демонстрируют очень высокие результаты, несмотря на возраст.

Наши спортсмены показывают очень высокие результаты во всех возрастных категориях. Наш вид спорта дает возможность применять максимальный набор технических элементов и нарабатывать этот максимальный набор, поэтому наши бойцы действительно показывают высокий уровень на международных соревнованиях и не только в казацком двобое, но и в других видах спорта.

— рассказывает вице-президент Всемирной федерации казацкого двобоя Александр Корнияка.

Для многих юных участников это уже не первые соревнования. На Кубок мира они приехали, имея за плечами определенный опыт и результат. 8-летний Дима из Херсонского областного спортивного клуба «Скиф» рассказывает, что занимается двобоем уже около восьми месяцев.

Я все время занимают призовые места. Раньше были только третьи, но теперь пошли и первые, и вторые. Сейчас я уже выступил в категории «Борня-2» и занял 2-е место.

— рассказывает Дима.

Среди участниц не мало представительниц прекрасного пола. 9-летняя Саша из клуба «Метеор» занимается уже полгода.

Я увидела по телевизору, как проводятся соревнования. Мне очень понравилось, и я попросила маму, чтобы нашла клуб и привела меня. В нашем клубе 8 девочек.

— поделилась Саша.

Ее подруге Лене – 13, и она занимается двобоем уже около года.

Раньше я занималась танцами, а потом решила заняться борьбой. Мне нравится заниматься спортом.

— призналась Лена.

Танцы и боевые искусства действительно имеют немало общего. Ровно год назад украинский танец «боевой гопак» был признан национальным видом спорта. Именно этим танцем в исполнении ансамбля «Чайка» Одесской областной филармонии и был торжественно открыт Кубок мира по Казацкому двобою.

Я испытываю огромное чувство гордости за нашу область, за то, что мы сегодня принимаем столь представительный турнир на берегу Черного моря. Проводить чемпионат Кубок мира по казацкому двобою по правилам международной организации ММА - это очень здорово.

— отметил в ходе открытия соревнований вице-губернатор области Юрий Маслов.

Лучших участников соревнований по казацкому двобою наградили кубками, медалями и грамотами. Следующий Кубок мира по национальному виду спорта состоится ровно через год, в этом же спорткомплексе. За это время спортсмены будут усиленно тренироваться, оттачивать мастерство и повышать свой уровень.