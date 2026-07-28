Одещина — один із центрів розвитку українського бадмінтону

В Одесі відбувся турнір з бадмінтону серед любителів «ODESA TOURNAMENT FOR AMATEURS VAL-2», організований спортивним клубом Volan’s Hut («Волана Хата») за підтримки Одеської обласної федерації бадмінтону. Змагання об'єднали спортсменів різного віку та рівня підготовки, вкотре підтвердивши, що бадмінтон на Одещині активно розвивається і залучає дедалі більше прихильників.

Особливою подією урочистої церемонії стало вручення посвідчення кандидата у майстри спорту України абсолютній чемпіонці України Дарині Плетньовій. Високу спортивну відзнаку юній спортсменці вручив президент Одеської обласної федерації бадмінтону Валентин Федоров, відзначивши її наполегливість, талант та вагомі досягнення на всеукраїнській арені.

Клуб Volan’s Hut уже багато років є одним із головних осередків розвитку бадмінтону в регіоні. Саме тут проходили чемпіонати Одеської області, навчально-тренувальні збори, функціонувала база збірної команди області. У спортивному комплексі також відбулося урочисте відкриття XVI Всеукраїнської літньої Універсіади з бадмінтону за участю Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. За роки роботи клуб виховав десятки майстрів спорту та кандидатів у майстри спорту України, а його спортивна база неодноразово приймала змагання з інших видів єдиноборств, зокрема ММА та козацького двобою.

Із вітальним словом до учасників турніру звернувся президент Федерації бадмінтону України, заступник голови Національного олімпійського комітету України Олексій Дніпров. Він відзначив вагомий внесок Одеської області у розвиток українського бадмінтону та повідомив, що вже у листопаді Одеса стане господарем масштабного всеукраїнського турніру, який збере найсильніших спортсменів країни.

Під час заходу слова вдячності прозвучали на адресу Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації та його керівника Віктора Синявського за системну підтримку розвитку бадмінтону, допомогу юним спортсменам і створення сучасних умов для проведення спортивних заходів високого рівня.

Проведення таких турнірів вкотре засвідчує, що Одещина впевнено утримує позиції одного з провідних центрів розвитку бадмінтону в Україні. Тут успішно поєднуються багаторічні спортивні традиції, ефективна робота федерації, підтримка органів влади та ентузіазм спортивної спільноти, що створює міцний фундамент для виховання нових поколінь українських чемпіонів.