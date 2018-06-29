В свой праздник Военно-морские силы Украины получили пополнение

1 июля, на торжества к одесским военным морякам прибыл Министр обороны Украины Степан Полторак. Главным событием праздника стала церемония включения в состав ВМС ВС Украины малых бронированных артиллерийских катеров «Вышгород», «Лубны», «Кременчуг» и «Никополь». Министр обороны вручил командирам катеров боевые знамена, которые были подняты одновременно со знаменем на флагмане ВМС ВС Украины, корвете «Гетьман Сагайдачный».

Малые бронированные артиллерийские катера построенны частным акционерным обществом «Завод "Кузня на Рыбальском"» (в 1924—2017 гг. завод носил название «Ленинская кузница»).

Напомним, что судозавод "Ленинская кузница" приватизирован в 1995 году. Основным акционером компании выступает ПАО "Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд Прайм Эссетс Капитал" (ранее - Фонд Петра Порошенко, Киев).

В связи с принятием Верховной Радой в апреле 2015 года пакета законов о декоммунизации, акционеры компании приняли решение о переименовании завода. ПАО "Ленинская кузница" преобразовано в частное акционерное общество и переименовано в "Завод Кузня на Рыбальском".

Напомним, что "Ленинская кузня" ранее специализировалась на строительстве буксирных пароходов, морских рыболовецких траулеров, корпусов транспортных судов, а также кораблей для ВМС.

Степан Полторак вручил отличившимся награды МО Украины и именное оружие. Также Степан Полторак подписал указ о назначении и представил присутствующим новых заместителей командующего ВМС ВС Украины. Контр-адмирал Андрей Тарасов назначен начальником штаба, а Игорь Ступницкий - заместителем командующего по логистике.

После торжественной церемонии шесть малых бронированных артиллерийских катеров, входящих в состав ВМС ВС Украины вышли в акваторию Одесского залива и продемонстрировали свои тактические возможности.

На площади перед морвокзалом прошло концертное выступление Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины, а одесситы знакомились с боевой техникой, представленной на причалах морвокзала.