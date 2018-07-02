Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

Со 2 июля во всех колледжах нашей страны стартовал приём документов абитуриентов. Важно отметить, что с каждым годом всё большее количество украинских старшеклассников обучению в 10-11 классах общеобразовательных школ предпочитают поступать в колледжи после 9 класса. И это вовсе неудивительно – во всём мире колледжное образование является очень популярным и на протяжении многих десятков лет доказало свою эффективность. Ранняя профессиональная ориентация, которую получают студенты колледжей, помогает лучше подготовится к обучению в университете и способствует разностороннему развитию личности. Немаловажным является и тот факт, что по окончании колледжа выпускники получают диплом младшего специалиста, который позволяет им трудоустроиться по выбранной специальности, тогда, когда сверстники ещё учатся на первом-втором курсе университета и только-только начинают постигать азы своей специальности. Ну и конечно же главный фактор, мотивирующий старшеклассников по всей стране делать выбор в пользу поступления в колледж – возможность обойти пожалуй самый сложный барьер на пути к высшему образованию – сдачу внешнего независимого тестирования.

И сегодня мы бы хотели рассказать о том, как проходит вступительная кампания в трёх самых популярных колледжах нашего города и начнём мы с Юридического колледжа при Национальном университете «Одесская юридическая академия».

Колледж принимает абитуриентов на основе свидетельства о базовом среднем образовании (9 классов общеобразовательной школы (лицея, гимназии)) по результатам диктанта по украинскому языку и экзамена по основам правоведения. Выпускники школ с аттестатом о полном среднем образовании (11 классов общеобразовательной школы (лицея, гимназии)) поступают в Юридический колледж сразу на второй курс при наличии двух сертификатов ВНО по украинскому языку и литературе и второму предмету (математика, история Украины либо иностранный язык на выбор) с результатом не менее 100 баллов. Срок обучения в колледже на базе 9 классов составляет 3 года и даёт право поступления сразу на третий курс университета без сдачи внешнего независимого тестирования.

По окончании колледжа выпускники получают диплом младшего специалиста государственного образца, который даёт право работы по выбранной специальности. Важно отметить, что, обучаясь в Юридическом колледже, студенты получают стипендию, и, таким образом, обучаясь в Юридическом колледже, могут обрести хотя бы частичную финансовую независимость от родительского содержания.

Благодаря президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергею Васильевичу Кивалову в нашем университете создана непрерывность получения высшего образования – поступив после девятого класса на первый курс Юридического колледжа и проучившись там три года, его выпускники переходят сразу на 3-й курс университета, через два года уже получают диплом бакалавра, а ещё через полтора – диплом магистра. Таким образом, после 9 класса всего за 6,5 лет, то есть где-то к 20-21 году можно получить полноценное высшее образование и престижный диплом магистра права и сэкономить время на обучении в 10-11 классе школы. Хочу сказать, что кроме 9-классников к нам также поступает много выпускников 11-х классов и это неудивительно, ведь после 11 класса мы берём сразу на 2-й курс и принимаем на основе двух сертификатов ВНО с минимальными 100 баллами, что даёт возможность тем ребятам, которые по каким-либо причинам не сдали 3-е ВНО уже начать получать высшее образование не пропуская лишний год.

— рассказал директор Юридического колледжа Сергей Стародубов.

Преподавание юридических и гуманитарных дисциплин ведется профессорско-преподавательским составом университета, а общеобразовательных – штатными преподавателями колледжа. Штатные преподаватели Юридического колледжа постоянно повышают свою квалификацию и принимают активное участие в различных научно-практических конференциях, а также готовят студентов I курса к участию олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам. Студенты второго и третьего курсов имеют возможность посещать лекции по юридическим дисциплинам на английском, немецком и французском языках, которые проводятся в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия».

Среди полусотни научно-педагогических работников, преподающих в колледже – 18 кандидатов наук, 7 старших преподавателей высшей категории, что позволяет достигать высоких показателей уровня знаний студентов. Информационное обеспечение образовательной деятельности осуществляется библиотекой университета, книжный фонд которой составляет более 500 тыс. экземпляров современной научной, учебно- методической и художественной литературы, более 2 тыс. периодических изданий.

Для выполнения домашних заданий и подготовки к семинарским занятиям студенты колледжа могут пользоваться читальным залом библиотеки университета, который насчитывает 300 рабочих мест и работает до 19.00, включая выходные дни, что дает студентам возможность в любое время получить необходимую книгу и информацию. Кроме того, к услугам студентов спортивные стадионы и тренажёрные залы, Центр культуры, в котором они могут развивать свои таланты и заниматься творческой деятельностью, а также студенческое кафе с приемлемыми ценами и высоким качеством питания.

Таким образом, студентам колледжа созданы все условия для качественного обучения, занятий спортом и культурного отдыха.

За последние несколько лет преподавательским составом на высоком уровне внедряется учебно-методическое обеспечение учебного процесса подготовки младших специалистов-юристов. Необходимо отметить, что в этой работе принимают участие все преподаватели, обеспечивающие подготовку младших специалистов. В Юридическом колледже НУ «ОЮА» также всячески поддерживается и развивается студенческая общественная активность – функционирует студенческое научное общество, которое является объединением инициативных студентов и занимается организацией и проведением разного рода научных мероприятий: конференций, турниров, круглых столов.

Многие студенты также принимают активное участие в научных мероприятиях, проводимых в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являются членами Дебатного клуба университета и различных общественных организаций. Большинство выпускников Юридического колледжа обучаются в университете на «отлично» и становятся востребованными специалистами в области юриспруденции. Некоторые выпускники продолжают обучение за рубежом в лучших университетах мира. Также среди студентов и выпускников Юридического колледжа множество победителей международных спортивных соревнований и престижных творческих конкурсов.

Следующей нашей остановкой стал Экономико-правовой колледж, созданный при Международном гуманитарном университете.

Также как и рассмотренный выше Юридический, Экономико-правовой колледж Международного гуманитарного университета принимает поступающих на базе 9 и 11 классов. Колледж осуществляет подготовку младших специалистов по широкому кругу очень востребованных специальностей: право, экономика, финансы, банковское дело и страхование, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, учёт и аудит, перевод, дизайн, а также компьютерная инженерия.

Важным является то, что по окончании колледжа его выпускники могут поступить сразу на третий курс Международного гуманитарного университета и ещё через два года получить диплом бакалавра сразу по двум специальностям. Например, выпускники колледжа с дипломом младшего специалиста по специальности «Право» могут выбрать в университете специальность «Международное право» и по окончании получить диплом юриста-международника и переводчика. То же самое касается и экономистов: младший специалист, получивший в колледже экономическую специальность, может переходить на третий курс университета на специальность «Международная экономика», предполагающую двойной диплом - экономиста-международника и переводчика.

Во время обучения в колледже большой упор делается на получение студентами практических навыков своей будущей профессии. А поэтому многие студенты колледжа уже со второго курса начинают работать по специальности.

Начиная со второго курса наши студенты проходят практику по своей специальности в государственных учреждениях, банках, общеобразовательных учреждениях, организациях, ребята очень хорошо себя показывают на практике, многим сразу предлагают трудоустройство и специально для таких ребят у нас есть заочная форма обучения, чтобы дать им возможность и работать по специальности, и получить высшее образование. На мой взгляд, это прекрасная возможность для молодых людей в условиях той непростой экономической ситуации, которая сложилась в нашей стране пока сверстники ещё только учатся в школе и на первом курсе университета, наши студенты уже могут полноценно работать и самое главное, по своей специальности.

— отметила Директор экономико-правового колледжа Юлия Шарапановская.

Вторым колледжем, который функционирует на базе Международного гуманитарного университета, является Медицинский колледж. Обучение в колледже проходит по специальностям «Фармация», а также «Гигиенист» (помощник стоматолога) и предполагает поступление сразу на третий курс Одесского медицинского института МГУ.

По словам директора Института Виталия Шутурминского, проблем с трудоустройством у выпускников колледжа априори не бывает – с учётом положений украинского законодательства, согласно которым работать на должности фармацевта может только человек с медицинским образованием, а также в условиях расширения фармацевтического бизнеса, спрос на таких специалистов огромен.

Мы предоставляем уникальную возможность поступить на медицинскую специальность без сдачи внешнего независимого тестирования и без потери времени на обучение в 10 и 11 классах школы. Наряду с общеобразовательными дисциплинами, наши студенты изучают специализированные медицинские дисциплины, получают практические знания, для чего есть все необходимые условия – в учебном корпусе оборудованы современная биохимическая лаборатория, анатомическая лаборатория и гистохимическая лаборатория. И всё это даёт им возможность уже со второго курса колледжа успешно работать по специальности, например, помощником фармацевта, ну а мы со своей стороны всячески способствуем трудоустройству наших студентов и выпускников. Хочу особо подчеркнуть, что уровень образования в Одесском медицинском институте полностью соответствует международным требованиям к медицинским специалистам, а поэтому наши выпускники широко востребованы как в Украине, так и за рубежом.

— подчеркнул Директор Одесского медицинского института Виталий Шутурминский.

Поступление в Медицинский колледж МГУ осуществляется на основании двух вступительных экзаменов - диктанта по украинскому языку и экзамену по биологии или химии (по выбору поступающего) на базе 9 класса либо на базе 11 классов на основании сертификатов ВНО с результатом не менее 100 баллов по двум предметам - украинскому языку и литературе, а также биологии или химии (по выбору поступающего), в таком случае абитуриенты зачисляются сразу на второй курс колледжа.

Отметим, что с прошлого году появились ещё и новые правила приёма в колледжи Международного гуманитарного университета. Выпускники, которые окончили девять классов школы с отличием, автоматически зачисляются в Экономико-правовой и Медицинский колледж без сдачи вступительных экзаменов по результатам собеседования.

Напомним, что приём документов, поступающих в колледжи на базе 9 классов продлится со 2 по 14 июля, а на базе 11 классов – с 12 июля по 8 августа.