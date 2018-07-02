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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование


Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

Со 2 июля во всех колледжах нашей страны стартовал приём документов абитуриентов. Важно отметить, что с каждым годом всё большее количество украинских старшеклассников обучению в 10-11 классах общеобразовательных школ предпочитают поступать в колледжи после 9 класса. И это вовсе неудивительно – во всём мире колледжное образование является очень популярным и на протяжении многих десятков лет доказало свою эффективность. Ранняя профессиональная ориентация, которую получают студенты колледжей, помогает лучше подготовится к обучению в университете и способствует разностороннему развитию личности. Немаловажным является и тот факт, что по окончании колледжа выпускники получают диплом младшего специалиста, который позволяет им трудоустроиться по выбранной специальности, тогда, когда сверстники ещё учатся на первом-втором курсе университета и только-только начинают постигать азы своей специальности. Ну и конечно же главный фактор, мотивирующий старшеклассников по всей стране делать выбор в пользу поступления в колледж – возможность обойти пожалуй самый сложный барьер на пути к высшему образованию – сдачу внешнего независимого тестирования.

Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

 

И сегодня мы бы хотели рассказать о том, как проходит вступительная кампания в трёх самых популярных колледжах нашего города и начнём мы с Юридического колледжа при Национальном университете «Одесская юридическая академия».

Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

 

Колледж принимает абитуриентов на основе свидетельства о базовом среднем образовании (9 классов общеобразовательной школы (лицея, гимназии)) по результатам диктанта по украинскому языку и экзамена по основам правоведения. Выпускники школ с аттестатом о полном среднем образовании (11 классов общеобразовательной школы (лицея, гимназии)) поступают в Юридический колледж сразу на второй курс при наличии двух сертификатов ВНО по украинскому языку и литературе и второму предмету (математика, история Украины либо иностранный язык на выбор) с результатом не менее 100 баллов.  Срок обучения в колледже на базе 9 классов составляет 3 года и даёт право поступления сразу на третий курс университета без сдачи внешнего независимого тестирования.

Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

 

По окончании колледжа выпускники получают диплом младшего специалиста государственного образца, который даёт право работы по выбранной специальности. Важно отметить, что, обучаясь в Юридическом колледже, студенты получают стипендию, и, таким образом, обучаясь в Юридическом колледже, могут обрести хотя бы частичную финансовую независимость от родительского содержания.

 

Благодаря президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергею Васильевичу Кивалову в нашем университете создана непрерывность получения высшего образования – поступив после девятого класса на первый курс Юридического колледжа и проучившись там три года, его выпускники переходят сразу на 3-й курс университета, через два года уже получают диплом бакалавра, а ещё через полтора – диплом магистра. Таким образом, после 9 класса всего за 6,5 лет, то есть где-то к 20-21 году можно получить полноценное высшее образование и престижный диплом магистра права и сэкономить время на обучении в 10-11 классе школы. Хочу сказать, что кроме 9-классников к нам также поступает много выпускников 11-х классов и это неудивительно, ведь после 11 класса мы берём сразу на 2-й курс и принимаем на основе двух сертификатов ВНО с минимальными 100 баллами, что даёт возможность тем ребятам, которые по каким-либо причинам не сдали 3-е ВНО уже начать получать высшее образование не пропуская лишний год.
— рассказал директор Юридического колледжа Сергей Стародубов.

Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

 

Преподавание юридических и гуманитарных дисциплин ведется профессорско-преподавательским составом университета, а общеобразовательных – штатными преподавателями колледжа. Штатные преподаватели Юридического колледжа постоянно повышают свою квалификацию и принимают активное участие в различных научно-практических конференциях, а также готовят студентов I курса к участию олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам. Студенты второго и третьего курсов имеют возможность посещать лекции по юридическим дисциплинам на английском, немецком и французском языках, которые проводятся в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия».

Среди полусотни научно-педагогических работников, преподающих в колледже – 18 кандидатов наук, 7 старших преподавателей высшей категории, что позволяет достигать высоких показателей уровня знаний студентов. Информационное обеспечение образовательной деятельности осуществляется библиотекой университета, книжный фонд которой составляет более 500 тыс. экземпляров современной научной, учебно- методической и художественной литературы, более 2 тыс. периодических изданий.

Для выполнения домашних заданий и подготовки к семинарским занятиям студенты колледжа могут пользоваться читальным залом библиотеки университета, который насчитывает 300 рабочих мест и работает до 19.00, включая выходные дни, что дает студентам возможность в любое время получить необходимую книгу и информацию. Кроме того, к услугам студентов спортивные стадионы и тренажёрные залы, Центр культуры, в котором они могут развивать свои таланты и заниматься творческой деятельностью, а также студенческое кафе с приемлемыми ценами и высоким качеством питания.

Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

 

Таким образом, студентам колледжа созданы все условия для качественного обучения, занятий спортом и культурного отдыха.

Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

 

За последние несколько лет преподавательским составом на высоком уровне внедряется учебно-методическое обеспечение учебного процесса подготовки младших специалистов-юристов. Необходимо отметить, что в этой работе принимают участие все преподаватели, обеспечивающие подготовку младших специалистов. В Юридическом колледже НУ «ОЮА» также всячески поддерживается и развивается студенческая общественная активность – функционирует студенческое научное общество, которое является объединением инициативных студентов и занимается организацией и проведением разного рода научных мероприятий: конференций, турниров, круглых столов.

Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

 

Многие студенты также принимают активное участие в научных мероприятиях, проводимых в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являются членами Дебатного клуба университета и различных общественных организаций. Большинство выпускников Юридического колледжа обучаются в университете на «отлично» и становятся востребованными специалистами в области юриспруденции. Некоторые выпускники продолжают обучение за рубежом в лучших университетах мира. Также среди студентов и выпускников Юридического колледжа множество победителей международных спортивных соревнований и престижных творческих конкурсов.

Следующей нашей остановкой стал Экономико-правовой колледж, созданный при Международном гуманитарном университете.

Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

 

Также как и рассмотренный выше Юридический, Экономико-правовой колледж Международного гуманитарного университета принимает поступающих на базе 9 и 11 классов. Колледж осуществляет подготовку младших специалистов по широкому кругу очень востребованных специальностей: право, экономика, финансы, банковское дело и страхование, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, учёт и аудит, перевод, дизайн, а также компьютерная инженерия.

Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

 

Важным является то, что по окончании колледжа его выпускники могут поступить сразу на третий курс Международного гуманитарного университета и ещё через два года получить диплом бакалавра сразу по двум специальностям. Например, выпускники колледжа с дипломом младшего специалиста по специальности «Право» могут выбрать в университете специальность «Международное право» и по окончании получить диплом юриста-международника и переводчика. То же самое касается и экономистов: младший специалист, получивший в колледже экономическую специальность, может переходить на третий курс университета на специальность «Международная экономика», предполагающую двойной диплом - экономиста-международника и переводчика.

Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

 

Во время обучения в колледже большой упор делается на получение студентами практических навыков своей будущей профессии. А поэтому многие студенты колледжа уже со второго курса начинают работать по специальности.

Начиная со второго курса наши студенты проходят практику по своей специальности в государственных учреждениях, банках, общеобразовательных учреждениях, организациях, ребята очень хорошо себя показывают на практике, многим сразу предлагают трудоустройство и специально для таких ребят у нас есть заочная форма обучения, чтобы дать им возможность и работать  по специальности, и получить высшее образование. На мой взгляд, это прекрасная возможность для молодых людей в условиях той непростой экономической ситуации, которая сложилась в нашей стране пока сверстники ещё только учатся в школе и на первом курсе университета, наши студенты уже могут полноценно работать и самое главное, по своей специальности.
— отметила Директор экономико-правового колледжа Юлия Шарапановская.

Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

 

Вторым колледжем, который функционирует на базе Международного гуманитарного университета, является Медицинский колледж. Обучение в колледже проходит по специальностям «Фармация», а также «Гигиенист» (помощник стоматолога) и предполагает поступление сразу на третий курс Одесского медицинского института МГУ.

Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

 

По словам директора Института Виталия Шутурминского, проблем с трудоустройством у выпускников колледжа априори не бывает – с учётом положений украинского законодательства, согласно которым работать на должности фармацевта может только человек с медицинским образованием, а также в условиях расширения фармацевтического бизнеса, спрос на таких специалистов огромен.

Мы предоставляем уникальную возможность поступить на медицинскую специальность без сдачи внешнего независимого тестирования и без потери времени на обучение в 10 и 11 классах школы. Наряду с общеобразовательными дисциплинами, наши студенты изучают специализированные медицинские дисциплины, получают практические знания, для чего есть все необходимые условия – в учебном корпусе оборудованы современная биохимическая лаборатория, анатомическая лаборатория и гистохимическая лаборатория. И всё это даёт им возможность уже со второго курса колледжа успешно работать по специальности, например, помощником фармацевта, ну а мы со своей стороны всячески способствуем трудоустройству наших студентов и выпускников. Хочу особо подчеркнуть, что уровень образования в Одесском медицинском институте полностью соответствует международным требованиям к медицинским специалистам, а поэтому наши выпускники широко востребованы как в Украине, так и за рубежом.
— подчеркнул Директор Одесского медицинского института Виталий Шутурминский.

Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи

 

Поступление в Медицинский колледж МГУ осуществляется на основании двух вступительных экзаменов - диктанта по украинскому языку и экзамену по биологии или химии (по выбору поступающего) на базе 9 класса либо на базе 11 классов на основании сертификатов ВНО с результатом не менее 100 баллов по двум предметам - украинскому языку и литературе, а также биологии или химии (по выбору поступающего), в таком случае абитуриенты зачисляются сразу на второй курс колледжа.

Отметим, что с прошлого году появились ещё и новые правила приёма в колледжи Международного гуманитарного университета. Выпускники, которые окончили девять классов школы с отличием, автоматически зачисляются в Экономико-правовой и Медицинский колледж без сдачи вступительных экзаменов по результатам собеседования.  

Напомним, что приём документов, поступающих в колледжи на базе 9 классов продлится со 2 по 14 июля, а на базе 11 классов – с 12 июля по 8 августа.

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Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
Вступительная кампания 2018: стартовал приём документов в колледжи
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