Сергей Кивалов встретился с Президентом Украины по вопросу спасения одесского моряка

Вопрос освобождения одесского моряка Андрея Новичкова будет решён. По данному делу народный депутат Украины Сергей Кивалов встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Глава государства пообещал взять вопрос под личный контроль и подписать соответствующие документы. Между правительствами Украины и Ирана состоялись два круглых стола, посвящённые обмену нашего пленённого гражданина на гражданина Ирана Али Джадуэля. В Харькове его приговорили к одиннадцати годам лишения свободы за шпионаж. Все документы об обмене уже находятся в Аппарате президента Украины, который и должен их подписать.

Обратившись к своему депутату Сергею Васильевичу Кивалову, я имею полную поддержку в его внимательном отношении и контроле данного вопроса. Приведу последний пример – вчера, 25 октября согласно моему обращению Сергей Васильевич Кивалов побывал на личном приёме у президента Украины Петра Порошенко. Парламентарий объяснил главе государства ситуацию, сложившуюся в связи с необходимостью спасения Андрея Новичкова. Президент Украины пообещал, что в ближайшее время необходимые документы будут подписаны, и вопрос будет разрешён,

- с надеждой рассказала родная бабушка пленника, 81-летняя одесситка Елена Вирановская.

Одессит Андрей Новичков уже больше года не может вернуться домой. Его судьба стала одной из самых трагичных страниц в морской истории Украины. Ему грозит смертная казнь в Иране. Он попросту стал заложником обстоятельств. На судне где работал наш земляк, трагически погиб его коллега – иранец. Он при загадочных обстоятельствах выпал за борт. И хотя за смерть члена экипажа несет ответственность капитан, а не первый помощник, и нет каких-либо доказательств того, что украинец имеет какое-либо отношение к трагедии, обвинение исламской республики стоит на своем - смертный приговор.

Еще в прошлом году на личный прием к народному депутату Сергею Кивалову обратилась Елена Вирановская, бабушка Андрея Новичкова. Андрей - сирота. Его бабушка - единственная родственница - уже обошла все инстанции, оббила пороги многих кабинетов. Сергей Кивалов первым откликнулся на крик о помощи родных и близких Андрея.

Парламентарий дважды встречался с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Мохамадом Бехешти Монфаредом. Также парламентарием были направлены ряд депутатских запросов в Министерство иностранных дел и Генпрокуратуру Украины с требованием как можно скорее освободить и вернуть на родину Новичкова.

Усилиями народного депутата фамилия Андрея Новичкова звучала в Верховной Раде Украины. В парламенте состоялся брифинг на тему спасения моряка, задержанного в Иране. В брифинге приняли участие народный депутат Сергей Кивалов и бабушка Андрея Елена Вирановская.

С такими же призывами к украинским властям и дипломатам одесситы ранее выходили на флэшмоб в Кировский сквер. Своей акцией они постарались привлечь внимание к судьбе украинского моряка, и заодно собрали подписи к петиции на сайте президента Украины.

Студенты Одесской Юракадемии проводили благотворительный киновечер и множество других акций в поддержку пленённого земляка.

Отметим, что 28 октября в 11.00 в парке Победы со стороны площади 10 апреля пройдёт очередная акция в поддержку Андрея Новичкова. В мероприятии, которое инициировали активисты молодёжной платформы Будущее, примут участие курсанты морского училища Одесской Юракадемии, студенты одесских вузов и просто неравнодушные горожане. Кроме того, в настоящее время на сайте Президента зарегистрирована еще одна электронная петиция в защиту Андрея Новичкова, которую могут подписать все граждане. Всего необходимо собрать 25 тысяч подписей.