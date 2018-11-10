 
Информация к новости
  • Просмотров: 114
  • Дата: Сегодня, 17:46
Сегодня, 17:46

Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате

Чемпионат мира по олимпийскому карате, который на днях завершился в испанском  Мадриде, принёс нам очередной и очень важныйсюрприз – одесситка, студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» Ирина Зарецкая завоевала на этом первенстве золотую медаль. Чемпионат длился на протяжении 6 дней и собрал спортсменов из 144 стран мира, что стало абсолютным рекордом для данного соревнования. 

 

 

 

Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате

 

 

Триумфу Ирины Зарецкой предшествовали 6 последовательных боёв.  Каждый из них нельзя назвать лёгким, однако самым сложным оказался бой против спортсменки из Египта - на первой минуте одесситка проигрывала  3:0, однако невероятными усилиями ей удалось отыграться и окончить бой со счётом  4:3 в свою пользу и это при том, что в олимпийском карате поединок длится всего 2 минуты! Принципиальным для Ирины оказался и третий бой со спортсменкой из Швейцарии, которой она в этом году проиграла на чемпионате Европы в финале, однако на этот раз удача была на стороне нашей спортсменки – одесситка вышла победительницей со счётом 5:0. Выиграв у спортсменки из Словакии, в полуфинале Ирина встретилась со спортсменкой из Украины, этот бой также был очень важным для неё, поскольку она  уступила своей соотечественнице  на премьер-лиге (рейтинговом турнире) в Токио и теперь ею овладело сильнейшее желание отыграться, с чем, собственно, она отлично справилась. В финальном поединке одесситка боролась с представительницей России, которая к слову, была очень хорошо подготовлена. Ирина ранее с ней никогда не пересекалась, а поэтому исход боя мог быть любым, но завершился уверенной победой одесситки.

 

Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате

 

 

Выступление Ирины на этом чемпионате ещё раз доказывает, что спортивные достижения даются очень непросто. Шесть сложнейших напряжённых боёв, где в каждом нужно показать наилучший результат. Особенно поразительным был первый бой. Вот Вы представьте: менее чем за минуту увеличить счёт с 3:0 до 4:3 – это колоссальные усилияи собранность! И все соперники сильные, очень хорошо подготовлены, но Ирина смогла сделать практически невозможное и одержать долгожданную золотую медаль.

- рассказывает тренер Ирины Зарецкой, мастер спорта международного класса, многократный чемпион Украины, трехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка Мира Денис Морозов.

 

Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате

 

Золотая медаль на чемпионате мира позволила Ирине занять первую строчку в мировом рейтинге в своей весовой категории «минус 68 кг», а это уже почти гарантия того, что она примет участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, на которых карате как вид спорта будет представлен впервые.  С сентября нынешнего года начался двухлетний сезон подготовки к предстоящей Олимпиаде, предполагающий усиленные тренировки и участие в большом количестве отборочных соревнований. Но, как утверждает сама Ирина, которая сейчас учится в магистратуре судебно-административного факультета,руководство и преподаватели университета всегда идут ей навстречу и помогают наверстать упущенное из-за вынужденных пропусков занятий.

 

Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате

 

Я думаю, что каждый настоящий спортсмен мечтает о том, чтобы принять участие в самых престижных соревнованиях в мире – Олимпийских играх, и я не исключение. Золотая медаль на чемпионате мира вселила в меня надежду, что я смогу принять участие в Олимпиаде-2020 и буду самой первой, кто представит этот вид спорта, потому что его только включили в олимпийскую программу. Это для меня большая радость и гордость, и сейчас мне предстоит огромная работа по подготовке, но я уверена, что с той поддержкой, которую мне оказывает мой университети руководство – Президент Одесской Юракадемии Сергей Васильевич Кивалов, и преподаватели, я обязательно со всем справлюсь – смогу получить олимпийскую лицензию ну и, конечно же, успешно окончить университет. Хочу также отметить, что в родном вузе созданы все условия для спортсменов. Это современные спортивные и тренажерные залы, спортивные комплексы. Такой базы нет ни в одном университете страны.

- уверена Ирина Зарецкая.

 

Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате

 

 

Напомним, что Ирина Зарецкая начала заниматься каратэ в совсем юном возрасте – в 3 года, в 4 уже приняла участие в первых соревнованиях, а в 6 - поучаствовала в международном турнире.   В 14 лет для Ирины начался по-настоящему профессиональный спорт – она стала участвовать в чемпионатах Европы и мира. На чемпионате Европы в Баку она завоевала золотую медаль, которая стала второй за всю историю Украины и первой высшей наградой среди девочек. Немногим позже девушка завоевала бронзу на чемпионате мира и стала самой юной в мире обладательницей медали в соревнованиях по каратэ среди взрослых. На сегодняшний день Иринаявляется мастером спорта международного класса и, как уже было сказано выше, первой украинкой – чемпионкой мира по данному олимпийскому виду спорта.

 

Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате

 

Мы искренне желаем Ирине новых побед и успехов в подготовке к Олимпийским играм 2020 года и будем дальше следить за её спортивными достижениями.

 

 

 

Галерея

prev

Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате
Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате
Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате
Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате
Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате
Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате
Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате
Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 