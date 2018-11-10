Студентка Одесской Юракадемии стала чемпионкой мира по карате

Чемпионат мира по олимпийскому карате, который на днях завершился в испанском Мадриде, принёс нам очередной и очень важныйсюрприз – одесситка, студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» Ирина Зарецкая завоевала на этом первенстве золотую медаль. Чемпионат длился на протяжении 6 дней и собрал спортсменов из 144 стран мира, что стало абсолютным рекордом для данного соревнования.

Триумфу Ирины Зарецкой предшествовали 6 последовательных боёв. Каждый из них нельзя назвать лёгким, однако самым сложным оказался бой против спортсменки из Египта - на первой минуте одесситка проигрывала 3:0, однако невероятными усилиями ей удалось отыграться и окончить бой со счётом 4:3 в свою пользу и это при том, что в олимпийском карате поединок длится всего 2 минуты! Принципиальным для Ирины оказался и третий бой со спортсменкой из Швейцарии, которой она в этом году проиграла на чемпионате Европы в финале, однако на этот раз удача была на стороне нашей спортсменки – одесситка вышла победительницей со счётом 5:0. Выиграв у спортсменки из Словакии, в полуфинале Ирина встретилась со спортсменкой из Украины, этот бой также был очень важным для неё, поскольку она уступила своей соотечественнице на премьер-лиге (рейтинговом турнире) в Токио и теперь ею овладело сильнейшее желание отыграться, с чем, собственно, она отлично справилась. В финальном поединке одесситка боролась с представительницей России, которая к слову, была очень хорошо подготовлена. Ирина ранее с ней никогда не пересекалась, а поэтому исход боя мог быть любым, но завершился уверенной победой одесситки.

Выступление Ирины на этом чемпионате ещё раз доказывает, что спортивные достижения даются очень непросто. Шесть сложнейших напряжённых боёв, где в каждом нужно показать наилучший результат. Особенно поразительным был первый бой. Вот Вы представьте: менее чем за минуту увеличить счёт с 3:0 до 4:3 – это колоссальные усилияи собранность! И все соперники сильные, очень хорошо подготовлены, но Ирина смогла сделать практически невозможное и одержать долгожданную золотую медаль.

- рассказывает тренер Ирины Зарецкой, мастер спорта международного класса, многократный чемпион Украины, трехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка Мира Денис Морозов.

Золотая медаль на чемпионате мира позволила Ирине занять первую строчку в мировом рейтинге в своей весовой категории «минус 68 кг», а это уже почти гарантия того, что она примет участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, на которых карате как вид спорта будет представлен впервые. С сентября нынешнего года начался двухлетний сезон подготовки к предстоящей Олимпиаде, предполагающий усиленные тренировки и участие в большом количестве отборочных соревнований. Но, как утверждает сама Ирина, которая сейчас учится в магистратуре судебно-административного факультета,руководство и преподаватели университета всегда идут ей навстречу и помогают наверстать упущенное из-за вынужденных пропусков занятий.

Я думаю, что каждый настоящий спортсмен мечтает о том, чтобы принять участие в самых престижных соревнованиях в мире – Олимпийских играх, и я не исключение. Золотая медаль на чемпионате мира вселила в меня надежду, что я смогу принять участие в Олимпиаде-2020 и буду самой первой, кто представит этот вид спорта, потому что его только включили в олимпийскую программу. Это для меня большая радость и гордость, и сейчас мне предстоит огромная работа по подготовке, но я уверена, что с той поддержкой, которую мне оказывает мой университети руководство – Президент Одесской Юракадемии Сергей Васильевич Кивалов, и преподаватели, я обязательно со всем справлюсь – смогу получить олимпийскую лицензию ну и, конечно же, успешно окончить университет. Хочу также отметить, что в родном вузе созданы все условия для спортсменов. Это современные спортивные и тренажерные залы, спортивные комплексы. Такой базы нет ни в одном университете страны.

- уверена Ирина Зарецкая.

Напомним, что Ирина Зарецкая начала заниматься каратэ в совсем юном возрасте – в 3 года, в 4 уже приняла участие в первых соревнованиях, а в 6 - поучаствовала в международном турнире. В 14 лет для Ирины начался по-настоящему профессиональный спорт – она стала участвовать в чемпионатах Европы и мира. На чемпионате Европы в Баку она завоевала золотую медаль, которая стала второй за всю историю Украины и первой высшей наградой среди девочек. Немногим позже девушка завоевала бронзу на чемпионате мира и стала самой юной в мире обладательницей медали в соревнованиях по каратэ среди взрослых. На сегодняшний день Иринаявляется мастером спорта международного класса и, как уже было сказано выше, первой украинкой – чемпионкой мира по данному олимпийскому виду спорта.

Мы искренне желаем Ирине новых побед и успехов в подготовке к Олимпийским играм 2020 года и будем дальше следить за её спортивными достижениями.