В Одессе отметили тридцатилетие вывода войск из Афганистана

Как обычно, в день Сретенья Господня возле Свято-Ильинского монастыря собрались сотни людей, участвовавших в интернациональных военных операциях.

Пришли отметить тридцатилетие вывода войск из Афганистана участники боевых действий, члены их семей, друзья, знакомые и те, кому небезразлична судьба бывших воинов.

Десять лет длилась кровопролитная война, унесшая десятки тысяч жизней. Более 3,5 тысяч украинцев погибли во время боевых действий в Афганистане. Сегодня они объединились в союзы и организации, чтобы вместе преодолевать те трудности, что ставит перед ними жизнь, радоваться праздникам, вспоминать о былом.

Тридцать лет прошло с той войны, и вот уже более двадцать лет занимаемся мы делами вернувшихся оттуда ребят. Много проблем решаем, помогаем на бытовом уровне, боремся за социальные льготы, отстаиваем права. Но, знаете, все же самое главное – это возможность встретиться, поговорить о былых днях, вспомнить старых товарищей, и живых, и тех, кто погиб на той войне. Сегодня у нас, как обычно, будет шествие и вы можете увидеть, что люди нас поддерживают, они выходят на балконы, аплодируют нам, говорят добрые слова. Это очень важно для нас, ведь пока мы помним – мы живем.

– сказал председатель Центрального территориального объединения Союза ветеранов Афганистана Одессы Анатолий Тимофейчук.

Прошедшие годы для наших ребят – это боль в душе и радость на сердце. Мы пришли с Афганистанаа, когда нам было 20 – 23. Мы честно, добросовестно выполнили свой долг. Теперь повырастали наши дети, появились внуки. Но до сих пор мы встречаемся и вспоминаем те лихие дня, как будто все происходило вчера. Тяжелая, долгая десятилетняя война. Разве мы знали тогда, как ее назовут потом. Мы просто воевали, потому что так приказала нам родина. Мы встречаемся, помогаем друг другу, потому что, к сожалению, сегодня держава, не очень поддерживает своих воинов-ветеранов. Но мы всегда будем стоять на страже интересов наших братьев по оружию. Делаем, что можем, ведь многие из них инвалиды и у них нет возможности отстаивать свои права по начальственным кабинетам. И скажу, что многое бы нам не удалось, если бы не помогали нам депутаты. Особенно хочу отметить роль народного депутата Сергея Васильевича Кивалова, который вот уже много лет занимается нашими проблемами вплотную, и я знаю, что ни один вопрос он не пустит на самотек, а сделает все, чтобы его решить, как бы это не было сложно.

– подчеркнул председатель Одесского областного союза ветеранов Афганистана Афанасий Радукан.

Без прошлого нет будущего, мы должны знать свою историю и помнить тех, кому пришлось отдать свои жизни и здоровье во время военных действий. Мы шли воевать, потому что родина призвала нас, и не могло быть иначе. Мы сегодня отдаем дань уважения тем, кто несет это боевое знамя. И спасибо огромное тем, кто помогает нам в наших трудностях, как это делает Сергей Кивалов. Сергей Васильевич нас поддерживает и вспоминает о нас не только накануне Дня вывода войск из Афганистана. Мы часто видимся и сотрудничаем по многим вопросам.

– отметил Председатель Одесского городского союза ветеранов Афганистана Борис Дубчак.

В связи с памятной датой в Свято-Ильинском монастыре был проведен молебен в память о всех погибших.

Затем состоялось торжественное шествие в честь воинов-интернационалистов. Колонна двинулась по Пушкинской и через некоторое время достигла парка им. Шевченко.

В парке прошел митинг и возложение цветов к Памятнику военнослужащим, погибшим в Афганистане.

Как и в предыдущие годы, мы видим сегодня на митинги сотни людей. Много среди них и тех, кто пришел поддержать воинов-интернационалистов, показать им, что никто не забыт. Находятся в нашем государстве люди, которые пытаются переписать историю, нивелировать роль тех, кто воевал, потому что родина сказала «надо». Одной из самых долгих, кровопролитных войн была афганская война. Она длилась десять лет, унесла жизни трех с половиной тысяч наших земляков, а многие из тех, кто вернулись, навсегда остались инвалидами. Теперь у них серьезные проблемы в том, что касается социальной защиты. Но мы не допустим, чтобы у ветеранов отбирали льготы, сокращали им помощь и выплаты. Так, на прошедшей недавно сессии Одесского горсовета по инициативе Украинской морской партии,более, чем в два раза был увеличен размер пособий и пенсий для этой категории лиц. Нельзя забыть подвиг наших ребят в афганской войне. Они являются носителями истории и сегодня как раз тот день, когда мы вместе с ними вспоминаем об этом.

– сказал народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Завершил день фронтовой привал для ветеранов.

Напомним, что накануне, 14 февраля, народный депутат Сергей Кивалов пригласил членов Одесского союза воинов-интернационалистов на торжественный прием в Национальный университет «Одесская юридическая академия».

Воинов-афганцев мы должны поддерживать, и то, что сегодня государство практически не выделяет денежных средств на социальную защитудля них, это неправильно, мы будем делать все, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию.

– высказал свое мнение Сергей Кивалов.

Сергей Васильевич всегда оказывает нам помощь, и любой, кто обращается к нему лично или через нашу организацию, не получит отказа. Это очень важно для нас, знать, что есть человек, который не отмахнется от наших проблем, а их, поверьте, у ветеранов достаточно, а подумает, как их возможно решить и сделает все, чтобы это решение претворить в жизнь. Сергей Кивалов всегда открыт для встреч и подымает наши вопросы в Верховной Раде.

– подчеркнул председатель Одесского областного союза ветеранов Афганистана Афанасий Радукан.