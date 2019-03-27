В Одесской Юракадемии прошло заседание Совета матерей Украины

В Одессе собрались женщины-лидеры Юга Украины, чтобы обсудить совместный план по защите детства и материнства, который будет презентован также в парламенте, и который подтвержден законопроектами, уже зарегистрированными Верховной Радой.
Традиционно в своих стенах женщин-лидеров Юга Украины принимал Национальный университет «Одесская юридическая академия». Самые актуальные вопросы повестки дня - защита детства и материнства, как защита будущего Украины.
Президент университета, народный депутат Украины Сергей Киваловпоприветствовал активисток движения «Женщины за мир.
Я приветствую женское движение, потому что вы делаете очень хорошее дело. Сегодня в нашей стране на 100 смертей – 59 родившихся младенцев.В этом году Украина оказалась в пятерке стран мира с самой низкой рождаемостью – это катастрофа!Причины падения рождаемости очевидны: экономический кризис, война, галопирующая инфляция, безработица, общая нестабильность, обесценивание доходов. Люди не уверены в завтрашнем дне и поэтому попросту боятся создавать семьи и заводить детей, они не знают, смогут ли они их прокормить, одеть, дать им образование.
- сказал парламентарий.
В Национальном университете «Одесская юридическая академия» много лет существует и развивается программа помощи детям-сиротам, среди студентов вуза - таких ребят более двухсот, и каждый получает ежемесячную стипендию Президента Юракадемии. И делается это для того, чтобы создать детям, не имеющим родителей, те же стартовые условия, что у их сверстников из полных семей. Кстати, более 80-ти процентов среди этих стипендиатов – девочки.
- говорит Алена Артеменко, руководитель Одесской областной организации «Велика родина».
Защита детства, материнства и будущего Украины, по словам участников Совета матерей, - должна быть приоритетной задачей государства. В этой борьбе уже есть и первые успехи. Так, Кабмин вернул соцвыплаты на третьего и всех последующих детей. Однако есть ещё очень много вопросов, которые необходимо урегулировать. Рассмотрения в Верховной раде сейчас ожидают более 20 законопроектов социальной направленности. Члены Совета матерей нацелены отстаивать права детей и возвращение мира в Украину.
За прошедшие пять лет сумма выплат на второго ребенка сократилась в пять раз, а на третьего – в десять раз. В стране, где смертность вдвое превышает рождаемость, такой подход недопустим.
Поэтому женщины Украины, объединяясь, инициируют те законопроекты, которые бы реально защищали детей. Например, индексация выплат при рождении первого, второго и третьего ребенка до уровня 2013 года.Также наши женщины входили в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, где большая часть нашего женского мирного плана была имплементирована решением ПАСЕ. То есть, за три года существования платформы «Женщины за мир» сделано многое. И сегодня наши женщины выступили с инициативой собраться в конце мая в Киеве для того, что наши мужчины-политики, наше правительство, наш будущий президент увидели, что, не защищая детство, мы оставляем страну без будущего.
- говорит Наталия Королевская.
Отметим, что первый Всеукраинский съезд платформы «Женщины за мир» в свое время также прошел в Одессе, в стенах Юридической академии. На протяжении трех лет, с момента создания организации народный депутат Сергей Киваловподдерживает инициативы национальной платформы «Женщины за мир». Парламентарий направил ряд запросов Премьер-министру страны Владимиру Гройсману нацеленных на увеличение размера государственной помощи при рождении ребенка, помощи на детей одиноким матерям, обеспечение социальным жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, разработку и утверждение Общегосударственной целевой программы "Социальная программа поддержки семей, детей и молодежи" на период до 2028 года, повышения размера государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и детям из таких семей.
- подчеркнула Наталия Юрьевна.
Отметим, что одна из женских мирных инициатив, получивших всеобщую поддержку – приостановка сбора военного налога с каждого работающего человека до тех пор, пока не будет расследован коррупционный скандал в оборонной отрасли.
- говорит Елена Николаенко, Глава Совета матерей Украины при Верховной Раде
Кроме того, женщины подняли вопрос о создании в Украине профессиональной контрактной армии. Потому что каждая мама желает для своего сына, чтобы он рос в мирной стране, имеющей профессиональную армию, способную защитить свой народ. Но если молодой человек не хочет связывать свою жизнь с военным делом – чтобы он смог реализовать себя в своей профессиональной среде.