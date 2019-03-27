В Одесской Юракадемии прошло заседание Совета матерей Украины

В Одессе собрались женщины-лидеры Юга Украины, чтобы обсудить совместный план по защите детства и материнства, который будет презентован также в парламенте, и который подтвержден законопроектами, уже зарегистрированными Верховной Радой.

Традиционно в своих стенах женщин-лидеров Юга Украины принимал Национальный университет «Одесская юридическая академия». Самые актуальные вопросы повестки дня - защита детства и материнства, как защита будущего Украины.

Президент университета, народный депутат Украины Сергей Киваловпоприветствовал активисток движения «Женщины за мир.

Я очень рад видеть в этом зале тех, кто присутствовал на праздничном концерте в Одесской филармонии, посвящённом празднованию Международного женского дня, который мы отстояли для вас, дорогие женщины! Праздник посетили многодетные матери и, что очень важно, семьи переселенцев. То, что Вы сегодня находитесь здесь, означает, что Вам небезразлична судьба не только Ваших детей, но и всех детей, которые проживают в нашей стране, и это очень важно, ведь только вместе, сообща мы сможем создать для них достойные условия жизни и подарить им счастливое детство.

Я приветствую женское движение, потому что вы делаете очень хорошее дело. Сегодня в нашей стране на 100 смертей – 59 родившихся младенцев.В этом году Украина оказалась в пятерке стран мира с самой низкой рождаемостью – это катастрофа!Причины падения рождаемости очевидны: экономический кризис, война, галопирующая инфляция, безработица, общая нестабильность, обесценивание доходов. Люди не уверены в завтрашнем дне и поэтому попросту боятся создавать семьи и заводить детей, они не знают, смогут ли они их прокормить, одеть, дать им образование.

- сказал парламентарий.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» много лет существует и развивается программа помощи детям-сиротам, среди студентов вуза - таких ребят более двухсот, и каждый получает ежемесячную стипендию Президента Юракадемии. И делается это для того, чтобы создать детям, не имеющим родителей, те же стартовые условия, что у их сверстников из полных семей. Кстати, более 80-ти процентов среди этих стипендиатов – девочки.

В частности, в моей семье есть трое детей, взятых мною под опеку, как раз вот старшая девочка училась здесь, в Юридической академии.Я помню ту опеку, какой она была окружена, когда я ее брала, несовершеннолетней, та помощь, которая ей уделялась в стенах альма-матер. И конечно поддержка Сергея Васильевича очень значима, и мы рады, что он разделяет наши взгляды, поддерживает полностью те направления и те чаяния, которые заложены в нашей платформе и в нашем Совете матерей.

- говорит Алена Артеменко, руководитель Одесской областной организации «Велика родина».

Защита детства, материнства и будущего Украины, по словам участников Совета матерей, - должна быть приоритетной задачей государства. В этой борьбе уже есть и первые успехи. Так, Кабмин вернул соцвыплаты на третьего и всех последующих детей. Однако есть ещё очень много вопросов, которые необходимо урегулировать. Рассмотрения в Верховной раде сейчас ожидают более 20 законопроектов социальной направленности. Члены Совета матерей нацелены отстаивать права детей и возвращение мира в Украину.

Мы считаем, что будущий Президент Украины (мы надеемся, что это будет новый президент) должен понимать, что самое главное, что сегодня волнует женщин Украины – это возвращение мира, это защита детей Украины. Собравшиеся сегодня здесь женщины проговорили пять самых острых вызовов: вопрос миграции, вопрос социального сиротства, вопрос падения рождаемости, вопрос военной безопасности и поддержки института семьи на государственном уровне.

За прошедшие пять лет сумма выплат на второго ребенка сократилась в пять раз, а на третьего – в десять раз. В стране, где смертность вдвое превышает рождаемость, такой подход недопустим.

Поэтому женщины Украины, объединяясь, инициируют те законопроекты, которые бы реально защищали детей. Например, индексация выплат при рождении первого, второго и третьего ребенка до уровня 2013 года.Также наши женщины входили в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, где большая часть нашего женского мирного плана была имплементирована решением ПАСЕ. То есть, за три года существования платформы «Женщины за мир» сделано многое. И сегодня наши женщины выступили с инициативой собраться в конце мая в Киеве для того, что наши мужчины-политики, наше правительство, наш будущий президент увидели, что, не защищая детство, мы оставляем страну без будущего.

- говорит Наталия Королевская.

Отметим, что первый Всеукраинский съезд платформы «Женщины за мир» в свое время также прошел в Одессе, в стенах Юридической академии. На протяжении трех лет, с момента создания организации народный депутат Сергей Киваловподдерживает инициативы национальной платформы «Женщины за мир». Парламентарий направил ряд запросов Премьер-министру страны Владимиру Гройсману нацеленных на увеличение размера государственной помощи при рождении ребенка, помощи на детей одиноким матерям, обеспечение социальным жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, разработку и утверждение Общегосударственной целевой программы "Социальная программа поддержки семей, детей и молодежи" на период до 2028 года, повышения размера государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и детям из таких семей.

Очень важно, когда сильные, достойные мужчины поддерживают инициативы женщин. Мы очень ценим наше давнее партнерство с Сергеем Васильевичем Киваловым, который стал одним из первых народных депутатов, поддержавшим наши инициативы по защите детства и материнства. Сергей Васильевич постоянно помогает женским гуманитарным миссиям, которые отправляются на Восток Украины, помогает переселенцам. И для нас очень важно, когда такие партнеры на протяжении многих лет показывают своими действиями готовность служить миру в нашей стране, поддерживать, помогать и защищать семьи, детей и женщин Украины. Мы очень хорошо помним, что Сергей Васильевич одним из первых поддержал нас, и считаем его «отцом-сооснователем» нашего движения. Для нас большая честь, когда мудрые мужчины становятся опорой женщин. А Сергей Васильевич – пример не только для Одессы, но и для всей Украины, как можно, несмотря на все трудности и противостояния, созидать, создавать и показывать пример, как давать качественнейшее образование, выпуская конкурентнейших юристов. Я помню, как мы встречались с ведущими юристами Америки, закончившими Одесскую юракадемию, и которые по сей день приезжают сюда и гордятся, что альма-матер их находится именно в Юридической академии города Одессы.

- подчеркнула Наталия Юрьевна.

Отметим, что одна из женских мирных инициатив, получивших всеобщую поддержку – приостановка сбора военного налога с каждого работающего человека до тех пор, пока не будет расследован коррупционный скандал в оборонной отрасли.

На сегодняшний момент нам очень важно, чтобы наши дети, которые родились здесь, которые растут здесь в дальнейшем они не уезжали, потому что страна разоренная. Чтобы образование было достойным, чтобы мы не боялись, что наших детей негде лечить.

- говорит Елена Николаенко, Глава Совета матерей Украины при Верховной Раде

Кроме того, женщины подняли вопрос о создании в Украине профессиональной контрактной армии. Потому что каждая мама желает для своего сына, чтобы он рос в мирной стране, имеющей профессиональную армию, способную защитить свой народ. Но если молодой человек не хочет связывать свою жизнь с военным делом – чтобы он смог реализовать себя в своей профессиональной среде.