В Одессе при поддержке Сергея Кивалова состоялся Всеукраинский студенческий забег

В последний день весны по всей стране прошли соревнования по бегу. Местом забега в Одессе стал парк Победы, по зеленым аллеям которого пробежались сразу несколько тысяч юношей и девушек – студенты одесских вузов, ПТУ, колледжей, и даже преподаватели, но при желании присоединиться к студентам мог любой человек.

Как всегда, всемерную поддержку студенческому забегу оказал народный депутат Украины Сергей Кивалов. В числе организаторов были также: Спортивный студенческий союз Украины, возглавляемый Сергеем Васильевичем и Министерство образования и науки страны. Участникам забега следовало преодолеть дистанцию в 1200 метров и как можно раньше добраться до финишной отметки. Но в целом, главное – не победа, а популяризация здорового образа жизни, привлечение студентов к активным занятиям физкультурой, и популяризация Одессы как центра спорта в Украине.

Дал старт соревнованиям главный специалист Одесского областного комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины Александр Балан. Он искренне был удивлен, как много молодых людей пожелали участвовать в соревнованиях и, тем самым, поддерживают здоровый образ жизни. Александр Леонидович пожелал всем удачи в преодолении нового спортивного рубежа.

В числе участников забега были и около 200 иностранных студентов Международного гуманитарного университета. В этом вузе учатся ребята из 58 стран мира, избравшие для себя такие специальности, как: медицина, экономика, право, международное право.

А потом настал час награждения победителей забега, которые первыми достигли финишной линии.

Сергей Васильевич Кивалов поблагодарил за участие всех участников Всеукраинского студенческого забега и поздравил студентов с завершением учебного года. Впереди – производственная практика, потом – экзамены.

Мы всегда являемся пионерами интересных инициатив. Здесь собрались студенты всех вузов Одессы, но основной костяк – это студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. Одесситы проявили наибольшую активность, еще раз доказав, что Одесса – спортивная столица страны. Здесь собралась молодежь города: молодые, сильные, перспективные, – наша надежда и будущая опора. Нас всех объединила идея здорового образа жизни, любовь к физкультуре и спорту.

Первое место среди юношей занял Леонид Раец. Победитель выразил уверенность, что массовость таких забегов будет только расти:

Организаторы соревнований со своей задачей справились. Получился максимально масштабный спортивный праздник. Почему-то все бьются за медали олимпиад. А я считаю, что массовый спорт – начало начал. И базовая платформа – вот такие мероприятия.

Среди девушек первой пришла к финишу Анна Цигайко. Ее победа не случайна: Анна занимается легкой атлетикой. И если другим после забега потребовалось время, чтобы отдышаться и прийти в себя, то она легко преодолела дистанцию:

Для меня все прошло, как по маслу. Счастлива, что удалось оставить позади своих соперниц и получить Кубок из рук Сергея Васильевича Кивалова. И рада, что такие соревнования регулярно проводятся в нашем городе.

Ирина Безыкина – молодой преподаватель заняла второе место:

Спортом я занималась в детстве, а сейчас вернулась к нему снова. Иногда принимаю участие в полу-марафонах. Забег был несложным, хотя было жарковато. Хочу отметить хорошую организацию соревнований.

Катя Мушак, студентка Экологического университета, заняла третье место:

Я часто участвую в таких забегах. Мне нравятся такие соревнования. Правда, сегодня было очень много участников. Нужно было правильно встроиться, и все получилось.

Победители соревнований, занявшие три первых места, награждены медалями, грамотами. На память призеры получили и фирменные спортивные термосы. И только два победителя соревнований завоевали заветные Кубки.

Но настроение было приподнятым у всех: на соревнованиях царила атмосфера дружбы, доверия и взаимопонимания. А каждый участник забега получил на финише Сертификат об участии в спортивных состязаниях.