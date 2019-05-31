В Одессе при поддержке Сергея Кивалова состоялся Всеукраинский студенческий забег

В последний день весны по всей стране прошли соревнования по бегу. Местом забега в Одессе стал парк Победы, по зеленым аллеям которого пробежались сразу несколько тысяч юношей и девушек – студенты одесских вузов, ПТУ, колледжей, и даже преподаватели, но при желании присоединиться к студентам мог любой человек.
Как всегда, всемерную поддержку студенческому забегу оказал народный депутат Украины Сергей Кивалов. В числе организаторов были также: Спортивный студенческий союз Украины, возглавляемый Сергеем Васильевичем и Министерство образования и науки страны. Участникам забега следовало преодолеть дистанцию в 1200 метров и как можно раньше добраться до финишной отметки. Но в целом, главное – не победа, а популяризация здорового образа жизни, привлечение студентов к активным занятиям физкультурой, и популяризация Одессы как центра спорта в Украине.
Дал старт соревнованиям главный специалист Одесского областного комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины Александр Балан. Он искренне был удивлен, как много молодых людей пожелали участвовать в соревнованиях и, тем самым, поддерживают здоровый образ жизни. Александр Леонидович пожелал всем удачи в преодолении нового спортивного рубежа.
В числе участников забега были и около 200 иностранных студентов Международного гуманитарного университета. В этом вузе учатся ребята из 58 стран мира, избравшие для себя такие специальности, как: медицина, экономика, право, международное право.
А потом настал час награждения победителей забега, которые первыми достигли финишной линии.
Сергей Васильевич Кивалов поблагодарил за участие всех участников Всеукраинского студенческого забега и поздравил студентов с завершением учебного года. Впереди – производственная практика, потом – экзамены.
Первое место среди юношей занял Леонид Раец. Победитель выразил уверенность, что массовость таких забегов будет только расти:
Среди девушек первой пришла к финишу Анна Цигайко. Ее победа не случайна: Анна занимается легкой атлетикой. И если другим после забега потребовалось время, чтобы отдышаться и прийти в себя, то она легко преодолела дистанцию:
Ирина Безыкина – молодой преподаватель заняла второе место:
Катя Мушак, студентка Экологического университета, заняла третье место:
Победители соревнований, занявшие три первых места, награждены медалями, грамотами. На память призеры получили и фирменные спортивные термосы. И только два победителя соревнований завоевали заветные Кубки.
Но настроение было приподнятым у всех: на соревнованиях царила атмосфера дружбы, доверия и взаимопонимания. А каждый участник забега получил на финише Сертификат об участии в спортивных состязаниях.