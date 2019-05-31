В Одессе открылся первый инклюзивно-ресурсный центр

В преддверии Международного дня защиты детей народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов принял участие в открытии нового инклюзивного центра реабилитации детей.

В рамках работы с детьми, имеющими нарушения аутистического спектра, в наших общеобразовательных школах сегодня функционируют так называемые «инклюзивные» классы, их в городе около семидесяти. Но к тому, чтобы они полноценно работали, не готовы ни сами детки с нарушениями спектра, ни окружающие их одноклассники, ни, к сожалению, даже педагоги.

Для того, чтобы проводить подготовку по всем направлениям, давая возможность деткам с ограниченными возможностями учиться наравне со сверстниками, в Одессе, наконец, был создан Реабилитационный центр, предназначенный для оказания помощи таким деткам с использованием всех инновационных разработок последнего времени.

Детки будут стоять на учете в Центре, приходить сюда на консультацию к специалистам – реабилитологам, логопедам, психологам, массажистам, с ними будут заниматься в специально оборудованных кабинетах и сенсорных комнатах.

Мы сегодня принимаем поздравления друзей нашего центра. На фоне всеобщего разнообразия заметно выделяются подарки от народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова. Это дидактичные игры, развивающие учебные пособия, являющиеся важным психо-соматическиминструментом для включения внутренних ресурсов, заложенных в организме каждого маленького пациента нашего Центра. Я уже вижу, что все, что нам сегодня преподнес Сергей Васильевич – приобретено осознанно, с тонким знанием специфики, от фирмы-изготовителя, являющейся лидером в сфере производства экологически безопасных и развивающих игр для детей соответствующего возраста.Кроме того, Сергей Васильевич готов нам оказать кадровую поддержку, подготовив из числа студентов Юракадемии специалистов-психологов для работы с нашими детками. И еще очень важно: как народный депутат (а мы уверены, что Сергей Васильевич будет представлять интересы одесситов и в новом созыве) он может оказать нам серьезное содействие в преодолении всех бюрократических препятствий, существующих сегодня из-за несовершенства принятых законов. Из-за этих юридических коллизий дети и родители лишены возможности в полной мере получать полагающиеся им льготы, и без серьезного лобби в Верховной Раде эту проблему нам не преодолеть.

- делится надеждой директор новооткрытого Центра Виктория Викторовна Пастерначенко.

Виктория – известный в нашем городе волонтер. К работе над оформлением интерьера она привлекла художницу Наталью Ковалик. Но прежде чем перейти к художественному оформлению помещений, потребовалась колоссальная работа целой команды единомышленников – городского головы Геннадия Труханова, глав департаментов Одесского горсовета.

Открывая мероприятие, Геннадий Леонидович отметил:

Я хочу особо подчеркнуть роль Сергея Васильевича Кивалова. Все знают, что Юридическая академия готовит высококвалифицированных психологов. Уже сегодня мы проговариваем нашу совместную деятельность по подготовке специалистов для Центра. Нам жизненно необходимы профессиональные кадры, тем более, что уже совсем скоро на ул.Космонавтов 27/1 мы готовим к открытию еще одно социальное учреждение - для граждан этой категории, достигших 18 лет.

Сергей Кивалов, присутствуя на открытии центра, подчеркнул, что он, имея личный опыт строительства социальных и учебных учреждений, был приятно поражен уровнем материальной базы нового Центра, оборудование помещений и состоянием придомовой территории.

Одесса всегда имела такое социальное направление. Все мы знаем Дом с Ангелом Бориса Давидовича Литвака, открытый 15 лет назад, и сегодня – первый инклюзивный центр, который открылся в городе. В нашей области, и даже в соседних – Николаевской, Херсонской – ничего подобного не существует. Все, что касается социальных программ, развивающихся в нашем городе, то за последние 5 лет мы видим существенный результат. Для того, чтобы создать такой центр, нужно выделить бюджетные средства, найти специалистов, способных реализовать идею, найти лидера, такого, как Виктория Викторовна, которая на волонтерских началах занималась организацией всего процесса. Но хочу подчеркнуть, что город работает над проблемами детей, имеющих физические ограничения. Я считаю – несправедливо, когда дети и родители с их проблемами предоставлены сами себе. Мы, со своей стороны, участвуем в этой программе, мы договорились с директором Центра, что будем посылать к ним на практику студентов факультета психологии, чтобы готовить специалистов в области инклюзии. Такая болезнь не должна прогрессировать из-за того, что ребенок находится в изоляции от сверстников, нужно создать деткам среду для общения и реабилитации. Я искренне сорадуюсь такому новшеству: во-первых, привели в порядок заброшенную территорию, во-вторых, без социальных проектов города нет. В наших вузах также существует ряд социальных программ, таких как компьютерные курсы для пенсионеров, бесплатная стоматологическая помощь малоимущим одесситам, Юридическая клиника и другие. Открытие Центра реабилитации – очередное свидетельство прогресса в данном направлении.

- сказал Сергей Васильевич.