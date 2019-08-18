Преображение Господня: тысячи верующих посетили праздничные богослужения в храмах

Православные христиане отмечают Преображение Господне - один из двенадцати самых больших православных праздников. В этот день в храмах Одессы и области традиционно прошли торжественные богослужения.

Сегодня очень много людей посетили праздничные богослужения. Практически во всех храмах Одессы идет служба, все молятся за свою семью, свой город, страну, чтобы был мир, спокойствие и благополучие. Храм Святой мученицы Татианы, у которого мы с вами находимся, не исключение. И я традиционно вместе со своей семьей – дочерью, женой, знакомыми, прихожанами были на службе. Это очень важно – передавать православные традиции из поколения в поколение, - говорит почетный гражданин города Одессы, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Праздник установлен в память о евангельском событии, когда трое апостолов увидели Иисуса Христа во всей его Божественной величия. Иисус Христос взял с собой трех ближайших учеников - Петра, Иакова и Иоанна - и взошел с ними на гору Фавор. Поднявшись на вершину, Христос начал молиться. Во время молитвы апостолы увидели, как Иисус преобразился: лицо его сияло - как солнце, а одежды стали белыми как снег.

Это событие для каждого из нас особое и знаковое, потому что Бог желает Преображения каждого из нас – Преображения человеческой души и жизни, - отметил протоиерей Сергий Кударенко, настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского.

Традиционно в храм Святой мученицы Татианы этого дня приходит много верующих - среди них молодежь и дети.

Храм Святой Татианы посещаем с того момента, как его построили, потому что я здесь живу рядом. Мы только сюда и ходим. Мне здесь очень нравится. Ходим в храм пасочку святить, заходим маму помянуть в поминальные дни, помолиться за здравие родных и близких, - делится прихожанка храма Святой мученицы Татианы Лариса Андрейченко.

Очень дружественная атмосфера сегодня царила на службе. Пришли с семьей, с ребенком, с мужем и всех одесситов поздравляем с праздником Преображения Господнего. Более 10 лет назад Сергей Васильевич Кивалов построил этот храм, одесситы очень потянулись к нему, мы всегда ходим всей семьей в эту церковь, здесь очень красиво, - говорит Оксана Назаренко.

Сергей Васильевич завершает строительство первой в нашей стране Общеобразовательной церковно-приходской школы с двумя храмами – Иоанна Богослова и Сергия Радонежского, которые я думаю, что вместят всех желающих. Душа человеческая должна стремится к Господу Богу, должна освящаться и становится чище, светлее, добрее, и этому уделяется особое внимание со стороны Сергея Васильевича, - подчеркнул протоиерей Сергий Кударенко.

В честь Преображения Господня на Святой Горе Афон возведён храм, который посещают многие православные христиане.

Как только мы бываем на Афоне, обязательно поднимаемся на вершину, где на высоте более двух тысяч метров находится храм Преображения Господня. Там особая атмосфера и многие иконы, которые находятся здесь у нас в храме Святой мученицы Татианы – мы привезли именно с Афона, они написаны специально для нашего храма, - отметил Сергей Кивалов.

Каждый год праздник Преображения отмечается в один и тот же день - 19 августа. В народе оно более известно под названием Яблочный Спас, поскольку в этот день в храмах освящают плоды нового урожая, символом которого стали яблоки. Яблочный Спас - второй в очереди трех августовских Спасов, который отмечается почти неделю спустя после первого - Медового Спаса или Маковей. В этот день принято освящать яблоки, груши, виноград, ягоды и другие плоды, созревшие в саду.

В старину вязали букеты, как оберег дома. В этот оберег должно было входить 12 трав, но сейчас очень сложно собрать такое количество трав на территории одной местности, поэтому вяжут из тех, которые здесь наиболее распространены – василек, пшеничку, бессмертники, мак, - говорит Людмила Рубан, прихожанка храма.

Отметим, что Третий Ореховый Спас православные будут праздновать 29 августа сразу после Успения Пресвятой Богородицы, по которому завершится двухнедельный пост, который по строгости соответствует Великому посту.