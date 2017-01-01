Причиной взрыва в жилом доме на улице Геллера могло быть взрывное устройство

Такую версию рассматривают правоохранительные органы. На месте взрыва были найдены элементы нескольких противопехотных гранат.

Впрочем, не исключено, что взрыв бытового газа тоже имел место, но стал следствием взрыва неустановленного пока взрывного устройства.

Напомним, что на месте происшествия была обнаружена 90-летняя хозяйка дома, которая с травмой голени, забоем грудной клетки и отравлением продуктами горения была срочно госпитализирована и, по информации медиков, ее жизнь уже находится вне опасности.

Также были обнаружены тела двух мужчин пожилого и молодого. Причем, по предварительной информации, более молодой из погибших является ветераном АТО, предположительно, гражданином России.

Взрыв, практически уничтоживший частный дом площадью примерно 70 квадратных метров, произошло 8 января около часа ночи.

По информации главного управления Национальной полиции в Одесской области по факту взрыва дома возбуждено уголовное производство по статье 194 часть 2 УК (умышленное уничтожение имущества).