Вновь варварски ограблены два православных храма в Белгород-Днестровском районе Одесской епархии (фото)

В ночь на с 1-го на 2-е февраля 2017 года были ограблены еще два храма Белгород-Днестровского благочиния - Свято-Покровский храм г. Белгород-Днестровского и Свято-Димитриевский храм с. Семеновка. Грабители, как и в прошлый раз, проникли в храмы через окна, при этом отключив охранную сигнализацию, в поисках денег и церковных ценностей. Преступники варварски повредили мебель, разорвали священнические облачения, пытались вскрыть сейфы с Богослужебными сосудами и причинили значительный ущерб церковному имуществу.

В очередной раз правонарушители похитили из Свято-Покровского храма и из Свято-Димитриевского храма более 1000 гривен, собранных прихожанами для оказания помощи беженцам из восточных областей Украины и нуждающимся одесситам, которые ежедневно обращаются за помощью в Социально-гуманитарный отдел Одесской епархии на Алексеевской площади.

Полиция, прибывшая утром к местам преступлений, зафиксировала следы грабежей.

Напомним, что несколько дней назад в этом же районе были ограблены три православных храма, а в Овидиопольском районе сожжена детская амбулатория и храм.

И в минувшем году несколько десятков храмов Одесской епархии также подверглись грабежам. Но, к сожалению, до сих пор полиция не задержала преступников. И вот – новые грабежи.

"Призываем правоохранительные органы Одесского региона отреагировать на данные факты кощунства. Проявившаяся преступная тенденция вызывает огромное беспокойство у православных верующих Одесской области. Невольно приходится констатировать факт того, что преступные банды и криминал "объявили войну" православным храмам и святыням, безнаказанно грабят и уничтожают имущество храмов, забирают из церковных кружек последние гроши, которые верующие люди собирают по крупицам для оказания всеобъемлющей помощи пострадавшим от военного конфликта на Востоке страны нашим братьям и сестрам, а также одесситам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Данные факты преступной безнаказанности вызывают только обоснованное недоумение, обеспокоенность и крайнее возмущение. Возникает закономерный вопрос: "Почему правоохранительная система, которая согласно Конституции и Законов Украины должна оберегать граждан и их имущество от незаконных правонарушений и действий, просто напросто бездействует и не может защитить население от разгулявшегося криминалитета?" К сожалению, можем с тревогой констатировать: если сейчас полиция и органы правопорядка не пресекут эти действия, то наше общество, возможно, ждет хаос, беззаконие, вседозволенность и анархия. Правовое Государство должно проявить силу и показать, что оно способно защитить своих граждан, не допустив разгула криминалитета и бандитизма.

Еще раз призываем руководство Национальной полиции и прокуратуры Одесской области обратить особое внимание на раскрытие этих резонансных преступлений: власть должна показать, кто в Украине хозяин - Конституционная правоохранительная система или преступный мир, анархия и беззаконие", - отметили в епархии. - отметили в епархии.

Пусть помнят все, кто грабит и оскверняет святые храмы, что Бог поругаем не бывает. "Господь воздаст каждому по делам его. Скорбь и теснота всякому делающему беззаконие" (Рим. 2:6,9).