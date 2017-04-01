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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

За двое суток разгула стихии обесточены более двухсот населенных пунктов

Категория: Новости


За двое суток разгула стихии обесточены более двухсот населенных пунктов

С 19 апреля в результате штормового ветра , снегопада и обледенения обесточенными оказались более 240 населенных пунктов в одесской области.

По неофициальной информации, наибольшее число погруженных во тьму сел и поселков пришлось на территорию Подольского, Белгород-Днестровского и Измаильского районов.

Главной причиной обесточивания стали обрывы электропроводов.

Как сообщили в «Одессаоблэнерго», в настоящее время в проведении ремонтных работ задействованы около сорока ремонтных бригад.

Когда удастся полностью восстановить энергоснабжение, пока неизвестно. Как показывает практика, в подобных случаях на это может уйти 2-3 суток.

Однако при условии нормализации погодных условий, которые с одной стороны, не приведут к новым обрывам проводов, а с другой, позволят ремонтникам задействовать всю имеющуюся технику, и в первую очередь, автовышки.



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