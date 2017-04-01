На одесском побережье назревает катастрофа?

Несколько десятков одесситов перекрыли накануне дорогу на вице-адмирала Азарова. Они протестуют против строительства буквально впритык к их домам высотного здания на углу вице-адмирала Азарова и Морской.

По информации ИА «В городе», местные жители заявляют, что уже сейчас из-за строительства стены их домов пошли трещинами.

Но особо возмутило протестующих то, что по их информации, застройщик уже намерен увеличить высотность здания с 8-ми до 11-то этажей. А некоторые уверяют, что в конечном итоге, там планируют возвести аж 17-ти этажное здание.

По мнению собравшихся, строительство ведется в оползневой зоне и может привести к масштабной катастрофе с человеческими жертвами.