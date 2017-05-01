Регулятор в овечьей шкуре, но с волчьим оскалом, и рынок электроэнергии по заказу

Апрель уже сдает свои права, и люди постепенно забывают о решении Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг об абонентской плате за так называемое подключение или, проще говоря, за пользование магистральным газопроводом и распределительными газовыми сетями. Причем без учета того, пользовался абонент газом или нет.

Эксперты подсчитали, что в результате этого решения наиболее пострадали бы абоненты, которые пользуются всего-то газовой плитой, но, возможно, выиграли бы обладатели газовых котлов и бойлеров. Глава НКРЕ КП Дмитрий Вовк уверял, что в Европе люди тоже много платят за газ и за сети, но умалчивает, что доходы в ЕС и в Украине, как говорят в Одессе – две большие разницы. Но в любом случае – в Европе население платит за газ не более 15% своего совокупного дохода.

Так что сравнение главного регулятора коммунальных тарифов явно хромает, если не назвать это обманом. Дмитрий Вовк ссылается на принятый Верховной Радой закон «О рынке газа». Правда, он принят в 2015 году, но только сейчас вступил в силу. Однако выяснилось, что абонплата за так называемое подключение к газовым сетям – инициатива олигарха Дмитрия Фирташа и его «посыпак» – народных депутатов Левочкина и Бойко. Двое последних начальствовали при Януковиче, хотя они не имеют никакого отношения к добыче голубого топлива. Но в свое время сумели, так сказать, вписаться в схему и теперь норовят вернуть себе утраченные позиции и нетрудовые доходы. По некоторым оценкам, в том числе и народных депутатов из Радикальной партии Олега Ляшко – в случае воплощения этого замысла Фирташ и компания заработали бы 24 млрд. гривен в год. Из наших карманов, разумеется.

Аферу первым узрел премьер-министр Владимир Гройсман и назначил разбирательство. А затем увидела народное возмущение инициативой регулятора и фракция Блока Петра Порошенко. Она урезонила Дмитрия Вовка, в результате чего он приостановил решение НКРЕ КП. Депутаты-радикалы и другие нардепы явились на заседание Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг, где потребовали отмены спорного решения. И регулятор вынужден был публично объявить об отмене так называемой абонентской платы за подключение газа.

Но вскоре выяснилось, что ввод этой инициативы отложен лишь до начала нового отопительного сезона. А за это время бывший менеджер «Рошена» намерен получше разъяснить людям, от какого блага они отказываются. Вызванный в Верховную Раду для объяснений, Дмитрий Вовк заявил, что решение об абонплате принято в соответствии с законом о рынке газа. И люди платят не только за газ, но и за содержание газовых сетей. А в этой сфере заняты тысячи сотрудников, которым необходимо платить заработную плату. О махинациях Дмитрия Фирташа, понятно, речь не идет.

Позицию Дмитрия Вовка усердно отстаивала и представитель Президента Украины в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко. Дескать, от абонплаты в худшем положении окажутся лишь несколько процентов газовых абонентов. А те, кто отапливает свои жилища, только выиграют.

Но в какие бы шкуры ни рядились национальные регуляторы, их инициатива все равно не понравилась бы людям. Тем более, что на ту абонплату не распространяется субсидия.

Показательно, что наряду с возмущением большинства народных депутатов представители фракции Оппозиционного Блока отмалчивались. Они явно не хотели обидеть своих партнеров по фракции – Левочкина и Бойко.

Этот вопрос пока отложен до осени. Но зреет другой скандал. По аналогии с рынком газа Верховная Рада приняла закон «О рынке электроэнергии». Причем, лишь после повторного второго чтения и то только после длительных уговоров главы Верховной Рады Андрея Парубия. В результате большинство заседателей здания под куполом убоялись негативной реакции Международного Валютного Фонда, которому якобы требовался этот закон для продолжения кредитования нашей страны. И закон «О рынке электроэнергии» был принят, несмотря на то, что многие народные депутаты, в частности, Сергей Соболев утверждали, что теперь самую дешевую электроэнергию, а таковую вырабатывают атомные электростанции и гидроэлектростанции, скупят приближенные к власти предприятия. А самая дорогая электроэнергия, вырабатываемая на тепловых электростанциях, достанется населению. В том, что так и будет, нет сомнений. Уже сегодня в Румынию, Молдову, Польшу экспортируется электроэнергия, произведенная атомными станциями Украины. Причем по ценам гораздо более низким, чем для отечественных потребителей, хотя тариф на электричество для них и так стал неподъемным.

А тем временем в стране происходят другие, далеко не радостные события. Неожиданно выяснилось, что блокада оккупированных территорий оказалась фикцией. Поскольку каменный уголь антрацитной группы к нам завозят из России, но уже втридорога. Под видом кузбасского его доставляют в Ростов, где обогащают на специальной фабрике, а затем поставляют на наши тепловые электростанции. Как видим, результаты официальной блокады грузоперевозок с оккупированных территорий налицо. Нет у нас возможности и отказа от российских твелов, проще говоря, атомных сборок для АЭС: ибо из США таких сборок поступает только 30% от необходимого. И там планируют построить дополнительные мощности для производства так называемых твелов. Но когда это будет?

Зато «Атоммаш» опять в эпицентре скандала. Бывший народный депутат от «Народного Фронта» Николай Мартыненко, год назад сложивший свои депутатские полномочия, опять взялся за старое: темные делишки в ядерной энергетике. По выводу Национального Антикоррупционного бюро, Мартыненко получил незаконную выгоду в результате закупок урана на Восточном горнообогатительном комбинате и присвоил 17 млн долларов. НАБУ задержало Мартыненко и предъявило ему подозрение в коррупции. Для защиты своего однополчанина прибыли 17 народных депутатов из фракции Народного Фронта, а также несколько министров. Их делегация явно давила на Соломенский районный суд города Киева и на судью Бобровника.

Результатом этого стало решение суда о взятии Мартыненко на поруки. Антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать это решение в Аппеляционном суде. Но пока «фронтовик» пребывает на свободе. Возможно, на суд надавили не только народные депутаты из НФ, а и наши власти. Ибо с задержанием Мартыненко возникла угроза развала правящей коалиции, что могло бы привести к досрочным парламентским выборам.

В то же время до сих пор нет нового закона о выборах. И не обновлен ЦИК. А нынешний глава Центризбиркома Охендовский запутался в судебных разбирательствах. Возможно, власти и хотят его заменить, но пока не нашли подходящую кандидатуру.

На фоне всего происходящего как-то забывается необходимость отчета перед Верховной Радой премьер-министра Владимира Гройсмана о своей работе за прошедший год. Хотя это требование регламента Верховной Рады. Но там и без того полный разнобой. Свидетельством тому те же законы о рынке газа и рынке электроэнергии. Но жить по этим законам нам с вами.