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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Повестка дня работы Верховной Рады: запрет изготовления и ношения «георгиевской ленты»

Категория: Новости / Политика

Повестка дня работы Верховной Рады: запрет изготовления и ношения «георгиевской ленты»

Одним из первых вопросов сегодняшней повестки дня является прекращение полномочий нардепа Артеменко, которого президент лишил украинского гражданства. Об этом говорится в плане работы депутатов на сайте Рады.

Далее на повестке дня вопросы жилищно-коммунального хозяйства, также вынесен законопроект в первом чтении о запрете изготовления и ношения «георгиевской ленты». Предлагаются изменения в кодекс об административных правонарушениях, и за публичное использование, ношение и демонстрацию ленты предлагается ввести штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

Также на повестке дня законопроект с предложениями президента о службе в органах местного самоуправления и 7 проектов постановлений о переименовании городов, в частности города Мукачево.



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