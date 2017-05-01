Повестка дня работы Верховной Рады: запрет изготовления и ношения «георгиевской ленты»

Одним из первых вопросов сегодняшней повестки дня является прекращение полномочий нардепа Артеменко, которого президент лишил украинского гражданства. Об этом говорится в плане работы депутатов на сайте Рады.

Далее на повестке дня вопросы жилищно-коммунального хозяйства, также вынесен законопроект в первом чтении о запрете изготовления и ношения «георгиевской ленты». Предлагаются изменения в кодекс об административных правонарушениях, и за публичное использование, ношение и демонстрацию ленты предлагается ввести штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

Также на повестке дня законопроект с предложениями президента о службе в органах местного самоуправления и 7 проектов постановлений о переименовании городов, в частности города Мукачево.