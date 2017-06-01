В Одесской области нашли плантацию конопли

В ходе осмотра приусадебного участка жительницы одного из сел Великомихайловского района правоохранители обнаружили и изъяли 36 кустов растительного происхождения, похожих на растение конопли. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

К сотрудникам Великомихайловского отделения полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий поступила информация о незаконном выращивании запрещенных растений 30 - летней жительницей района.

При осмотре земельного участка домовладения указанной женщины, работники полиции обнаружили тридцать шесть кустов растения конопли. Указанные растения были изъяты и направлены на проведение экспертного исследования, по результатам которого будет принято решение. Женщина объяснила правоохранителям, что коноплю она выращивала для собственного употребления.

По данному факту следственным отделом Великомихайловского ОП открыто уголовное производство по части 1 статьи 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.