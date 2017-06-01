В минувшем году город получил рекордные доходы от внешней рекламы

Как сообщил в ходе аппаратного совещания в горсовете исполняющий обязанности начальника управления рекламы Виктор Панасюченко, за использование рекламных носителей город получил 28,6 миллионов гривен, что более, чем на 4,5 миллиона превышает результаты 2015 года.

Как отметил чиновник, этот показатель является рекордным с 2008 года, когда были утверждены тарифы на наружную рекламу.

Кроме того, по информации Виктора Панасюченко, в минувшем году достигнуты также рекордные результаты по демонтажу незаконно установленных носителей. Их в городе было ликвидировано две тысячи сто восемьдесят против трехсот шестидесяти одной в 2015 году.