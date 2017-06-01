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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Кубок мира по «Козацькому двобою»

Категория: Новости / Спорт


Кубок мира по «Козацькому двобою»

В Одессе на арене спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого Фонтана прошёл Кубок мира по «Козацькому двобою». Данный стиль является официальным видом спорта в Украине. В спаррингах состязались между собой борцы из всех областей Украины, а также ближнего и дальнего зарубежья.

 

Козацкий двобой - это именно наш национальный вид боевых искусств. Все знают японское карате, корейское теквандо, французский совак, другие виды единоборств национальные. И наконец-таки у нас в стране появился свой национальный вид спорта, который мы популяризируем не только у себя в стране, но и за рубежом
— рассказал Президент спортивной федерации «Козацький двобий» Владимир Родионов.

 

Участники соревнований отмечают – Козацький двобой – сложная, но от этого не менее увлекательная разновидность боевых искусств.

 

У нас в Украине ребята подготовленные разносторонне. Смотрим, следим за техникой соперников, чтобы достичь максимального мастерства в этом стиле. У нас хорошие ребята, решили обкатать как можно больше новых приёмов
— поделился участник соревнований Андрей Соломончук.

 

Организаторы турнира говорят – зал, в котором проводятся соревнования, стал настоящим подарком от Международного Гуманитарного университета всем участникам кубка мира.

 

Здесь очень удобно и комфортно, так как зал находится на берегу моря, рядом с пляжем. Лёгкий морской бриз, он даёт действительно возможность восстановиться спортсменам после предварительных поединков. Зал – великолепный! Я думаю, что в дальнейшем мы будем сотрудничать именно с этим университетом, со спортивным комплексом, и планировать другие ивенты в этом прекрасном «дворце спорта"
— рассказал Президент спортивной федерации «Козацький двобий» Владимир Родионов.

Галерея

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Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
Кубок мира по «Козацькому двобою»
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