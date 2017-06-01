В Одессе на арене спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого Фонтана прошёл Кубок мира по «Козацькому двобою». Данный стиль является официальным видом спорта в Украине. В спаррингах состязались между собой борцы из всех областей Украины, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Козацкий двобой - это именно наш национальный вид боевых искусств. Все знают японское карате, корейское теквандо, французский совак, другие виды единоборств национальные. И наконец-таки у нас в стране появился свой национальный вид спорта, который мы популяризируем не только у себя в стране, но и за рубежом

— рассказал Президент спортивной федерации «Козацький двобий» Владимир Родионов.

Участники соревнований отмечают – Козацький двобой – сложная, но от этого не менее увлекательная разновидность боевых искусств.

У нас в Украине ребята подготовленные разносторонне. Смотрим, следим за техникой соперников, чтобы достичь максимального мастерства в этом стиле. У нас хорошие ребята, решили обкатать как можно больше новых приёмов

— поделился участник соревнований Андрей Соломончук.

Организаторы турнира говорят – зал, в котором проводятся соревнования, стал настоящим подарком от Международного Гуманитарного университета всем участникам кубка мира.

Здесь очень удобно и комфортно, так как зал находится на берегу моря, рядом с пляжем. Лёгкий морской бриз, он даёт действительно возможность восстановиться спортсменам после предварительных поединков. Зал – великолепный! Я думаю, что в дальнейшем мы будем сотрудничать именно с этим университетом, со спортивным комплексом, и планировать другие ивенты в этом прекрасном «дворце спорта"

— рассказал Президент спортивной федерации «Козацький двобий» Владимир Родионов.