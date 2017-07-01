Виагра послужит органу, отвечающему за любовь

Виагра - одно из самых популярных медицинских средств в мире. Оно эффективно борется с эректильной дисфункцией. А теперь ему нашли еще одно применение - для кардиологических пациентов, которым предстоит стентирование, расширяющее артерии. Виагра позволяет снизить риск образования тромбов или рубцевания, пишет MedDaily.

Корейские специалисты покрыли стенты, расширяющие сосуды, Виагрой (силденафилом). Это позволяло предотвратить сужение артерий со временем, ведь постепенно вокруг стента начинает нарастать ткань. На самом деле, препаратом можно обрабатывать стенты или давать пациентам перорально, значительно повышая эффективность кардиологических операций.

Эксперименты показали, что Виагра сократила концентрацию тромбоцитов, формирующих тромбы, на 30%. Когда препарат давали крысам, в их телах повышалась активность энзимов, которые не давали утолщаться стенкам артерий в ответ на травму. Значит, средство поможет людям, уже имеющим расширяющий стент в артерии. Средство пока проверили только на сонных артериях, соединяющих сердце с мозгом.