Прозрение Геращенко: «Власть должна предъявить план по восстановлению территориальной целостности страны»

Умело используя пороки и слабость украинской власти российским спецслужбам и армии больше не нужно нападать на Украину. Об этом нардеп Антон Геращенко пишет в своем Facebook.

«Ее развалят изнутри отдельные, считающие себя богоизбранными народные избранники, превратив её в Руину», — отметил он.

По мнению нардепа, если в ближайшее время первые лица государства не проявят политическую волю, и не предъявят народу Украины план по восстановлению территориальной целостности Украины, то процесс делегитимизации власти будет продолжаться нарастающими темпами, пока не приведёт к полному хаосу и махновщине.

Как заявил Геращенко, уважают только ту власть, которая работает в интересах народа и выполняет свои обещания. Слабую, погрязшую в противоречиях, власть не уважает никто.

«Ей можно легко манипулировать и ставить на колени любому парасюку, который может безнаказанно лгать, манипулировать в своих личных интересах и в интересах тех, кто заказывает ему его постановочные спектакли.

«Ну а пока этого не происходит, мы будем наблюдать как украинцев и дальше провоцируют и сталкивают лбами современные «попы-гапоны», — добавил он.