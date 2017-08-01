Машину полицейского в Измаиле взорвали самодельным взрывным устройством

Такая информация по неофициальным каналам дошла до сведения нашего корреспондента.

Про информации ГУНП в Одесской области, в настоящее время собранные составляющие взрывного устройства переданы на экспертизу, которая официального вывода еще не сделала.

По факту подрыва начато уголовное производство сразу по двум статьям: 348 УК Украины «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и 263 УК Украины «незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».

Таким образом, злоумышленникам реально «светит» пребывание в «местах, не столь отдаленных» сроком до 15 лет. Правда, для этого нужно еще таковых установить и задержать.

Напомним, что накануне в результате взрыва машины сотрудника криминальной полиции Измаила были серьезно травмированы его жена и малолетняя дочь. Сам правоохранитель не пострадал.