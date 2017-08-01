Остеохондроз и как с ним бороться

Это распространенное заболевание знают все, и многие, к сожалению, берутся его лечить самостоятельно. Такой подход в корне неверен. Прежде всего, надо обратиться к врачу и провести полное обследование. Вам назначат КТ, МРТ или УЗИ и выявят больной участок. Если вы обратитесь с болями к невропатологу или терапевту, все закончится назначением терапевтического (медикаментозного) курса лечения болевого синдрома, без выяснения первопричин происходящего. Вам на некоторое время станет легче. Но дело в том, что боль проходит, а проблема остается, и в дальнейшем будет давать о себе знать вновь и вновь. Поэтому так важно, чтобы профильный специалист определил первопричину заболевания – а она может скрываться совсем не там, где локализуется боль. Чаще всего первопричиной заболевания является сколиоз, травма, образ жизни, профессиональные нагрузки. Многолетние искривления позвоночника, в конце концов, могут привести, и чаще всего и приводят к дисбалансу воздействия на межпозвоночный диск и его выпячиванию в сторону нервного корешка или позвоночного столба. Следствием этого является сначала дискомфорт, а со временем и сильнейшая боль. Чтобы избавиться от возникшей проблемы, больной готов пойти на любые меры, вплоть до оперативного вмешательства. Обычно нейрохирурги предлагают именно такую, радикальную меру, чтобы убрать механическое воздействие деформированного межпозвоночного диска на нервные окончания. Быстро, но не всегда эффективно. Бывает, подобные операции приводят к тому, что стабилизация прооперированного отдела или же удаление выпячивающейся грыжи приносят временное облегчение и происходит перенос проблемы ниже и выше прооперированного сегмента. По сути, механическое воздействие на деформированные позвонки и межпозпонковые диски не решает проблему, и оперативное вмешательство – не панацея. Искривление позвоночника приводит к дальнейшему упорному деформированию позвоночных дисков, позвонков, неправильная работа мышц позвоночника усугубляет проблему. И заканчивается это тем, что находящиеся выше и ниже деформированные и выпяченные межпозвонковые диски ущемляют корешки нервов позвоночного ствола.

Итак, к оперативному вмешательству стоит относиться с осторожностью. Это является крайней, радикальной мерой, когда консервативные методы использованы все и в полном объёме. И тем более не нужно спешить оперироваться, когда боль в позвоночнике возникла впервые и не испробованы все терапевтические, консервативные методики лечения.

Нельзя не упомянуть о частных центрах по лечению остео-хондропроблем. Их достаточно много сегодня, и каждый предлагает свою эффективную методику. Действительно, симптоматическое лечение помогает пациенту, но опять же – кратковременно (по аналогии - закапывание носа при гриппе не устраняет вирус). Очень скоро все возвращается, потому что главная задача – выявление источника проблемы – не решена. Что же делать, спросите вы?

В этом случае, как и в других, очень важно, чтобы больной обратился к тому специалисту, который будет лечить человека и болезнь, а не ее симптомы. А болезнь чаще всего кроется в искривлении позвоночника в том или ином его отделе, иногда и в нескольких отделах.

Проблемой, о которой мы сегодня говорим, должны заниматься именно ортопеды-травматологи и подходить к ней комплексно. Если вы обратитесь к ортопеду-травматологу, то он, получив результаты инструментальных исследований, назначит не только симптоматическое лечение, чтобы снять воспаление и убрать болевой синдром, а также будет стараться искоренить проблему в целом, воздействуя механически на костную и мышечную системы.

Должен заметить, что сдавление корешков нервов в том или ином отделе позвоночника однозначно приводит и к неправильной работе той части организма, за которую отвечает данный отдел. Скажем, плохая работа желудочно- кишечного тракта, печени, мочевыводящей системы, сердца и так далее, могут быть спровоцированы проблемами в том или другом отделе позвоночного столба.

Известный факт, что сколиозы являются следствием укорочения нижних конечностей, в подобных случаях компенсацию укорочения можно исправлять ортопедическими стельками, снимая при этом мышечное напряжение в том или ином отделе позвоночника. Благотворно влияют на паталогическое состояние костно-мышечной системы физиопроцедуры – электрофорез, ультразвук, вакуум-терапия, стимуляция мышц, нервов и другие традиционные методы воздействия.

Впоследствии, когда будет достигнуто более или менее стабильное состояние, больному придется работать над собой самому – в соответствии с рекомендациями врача, конечно. Удивлены? Но своим пациентам я всегда говорю: «В конечном итоге, главной вашей таблеткой станет лечебная физкультура, определенный набор упражнений, гимнастика, которая будет поддерживать позвоночник в надлежащем состоянии. Если вы хотите, конечно, быть здоровым и вести полноценный образ жизни».

Действительно, исполнительные пациенты, которые относятся к себе и своему организму со вниманием и любовью, занимаются физкультурой, ведут активный образ жизни, периодически проводят профилактические методы лечения – очень долгое время обходятся без нашей врачебной помощи.

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Врач: Варзарь Сергей Александрович. Предварительная запись по

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