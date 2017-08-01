Рейтинг «100 влиятельных одесситов»: кто лидирует в онлайн-голосовании

Уже почти две недели в Одессе идет голосование за участников рейтинга «100 влиятельных одесситов». Третий ежегодный проект информационного агентства «Одесса-медиа» и благотворительного фонда «Журналисты за демократию» все больше набирает популярность. В настоящее время в списке находятся 370 кандидатов, каждый из которых ежедневно собирает все больше голосов. На сегодняшний день уже можно подвести первые итоги онлайн-голосования.
В десятку лидеров, по мнению интернет-пользователей вошли:
- Народный депутат Сергей Кивалов (2655 баллов)
- Ректор Одесского государственного университета внутренних дел Иван Катеринчук (1718 баллов)
- Мэр Одессы Геннадий Труханов (1570 баллов)
- Участник комик-труппы «Маски» Борис Барский (1065 баллов)
- Писатель Михаил Жванецкий (1054 баллов)
- Депутат Одесского городского совета VII созыва Ольга Квасницкая (915 баллов)
- Главный тренер национальной сборной Украины по каратэ, Президент спортивного клуба «Тигрёнок» Александр Негатуров (895 баллов)
- Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (892 балла)
- Депутат Одесского городского совета VI, VII созывов Андрей Кисловский (834 балла)
- Депутат Одесского городского совета VII созыва Алексей Кисловский (779 баллов).
Руководитель Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин занимает 19 место. Украинский режиссер, сценарист и актриса Кира Муратова занимает 21 позицию, за ней в рейтинге – политик, бывший губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий.
Художественный руководитель и главный дирижер Национального одесского филармонического оркестра Хобарт Эрл находится на 24 месте. Начальник Управления патрульной полиции в Одессе Михаил Билецкий занимает 29 место.
В топ-50 также попали депутаты Одесского городского совета Юрий Крук, Светлана Осауленко, Виктор Новак, Олег Этнарович; облсовета – Александр Ахмеров, Ольга Юрко, Верховной Рады – Эдуард Матвийчук, Николай Скорик и Антон Киссе.
В сотню влиятельных одесситов попали также значимые личности в регионе: мэр Черноморска Валерий Хмельнюк занял 13 место и мэр Измаила Андрей Абрамченко – он на 56-ом.
Губернатор Одесской области Максим Степанов идет в списке на 57 месте, а председатель областного совета Анатолий Урбанский – на 63-м.
Интернет-пользователи голосуют и за медиков. На 67 позиции в рейтинге главный врач родильного дома №2 Максим Голубенко, на 79-ом врач Станислав Шнайдер.
Известный в Одессе общественник, экс-лидер южной ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко пока находится на 90 месте. Заветную сотню замыкает директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.
Стоить отметить, что многие кандидаты довольно ответственно отнеслись к рейтингу и организовали активное голосование за себя. К примеру, управляющий партнер адвокатского объединения «Марков и партнеры» Александр Марков регулярно призывает подписчиков в Фейсбуке голосовать за него. Активная позиция позволила адвокату подняться на 15-ое месте в онлайн-рейтинге.
Напомним, что до конца августа пользователи могут ежедневно заходить на страницу рейтинга «100 влиятельных одесситов» и голосовать за 50 кандидатов. 20 человек, которые наберут максимальное количество очков станут лидерами онлайн-голосования. Однако окончательную сотню лауреатов сформируют эксперты проекта, которые параллельно с онлайн-пользователями оценивают кандидатов. Поэтому вполне возможно, что те, кто сейчас находятся на первых строчках онлайн-рейтинга, опустятся в экспертном рейтинге, или вообще не попадут в него. Победителей организаторы объявят в первых числах сентября.