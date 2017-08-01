Рейтинг «100 влиятельных одесситов»: кто лидирует в онлайн-голосовании

Уже почти две недели в Одессе идет голосование за участников рейтинга «100 влиятельных одесситов». Третий ежегодный проект информационного агентства «Одесса-медиа» и благотворительного фонда «Журналисты за демократию» все больше набирает популярность. В настоящее время в списке находятся 370 кандидатов, каждый из которых ежедневно собирает все больше голосов. На сегодняшний день уже можно подвести первые итоги онлайн-голосования.

В десятку лидеров, по мнению интернет-пользователей вошли:

Народный депутат Сергей Кивалов (2655 баллов)

Ректор Одесского государственного университета внутренних дел Иван Катеринчук (1718 баллов)

Мэр Одессы Геннадий Труханов (1570 баллов)

Участник комик-труппы «Маски» Борис Барский (1065 баллов)

Писатель Михаил Жванецкий (1054 баллов)

Депутат Одесского городского совета VII созыва Ольга Квасницкая (915 баллов)

Главный тренер национальной сборной Украины по каратэ, Президент спортивного клуба «Тигрёнок» Александр Негатуров (895 баллов)

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (892 балла)

Депутат Одесского городского совета VI, VII созывов Андрей Кисловский (834 балла)

Депутат Одесского городского совета VII созыва Алексей Кисловский (779 баллов).

Руководитель Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин занимает 19 место. Украинский режиссер, сценарист и актриса Кира Муратова занимает 21 позицию, за ней в рейтинге – политик, бывший губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий.

Художественный руководитель и главный дирижер Национального одесского филармонического оркестра Хобарт Эрл находится на 24 месте. Начальник Управления патрульной полиции в Одессе Михаил Билецкий занимает 29 место.

В топ-50 также попали депутаты Одесского городского совета Юрий Крук, Светлана Осауленко, Виктор Новак, Олег Этнарович; облсовета – Александр Ахмеров, Ольга Юрко, Верховной Рады – Эдуард Матвийчук, Николай Скорик и Антон Киссе.

В сотню влиятельных одесситов попали также значимые личности в регионе: мэр Черноморска Валерий Хмельнюк занял 13 место и мэр Измаила Андрей Абрамченко – он на 56-ом.

Губернатор Одесской области Максим Степанов идет в списке на 57 месте, а председатель областного совета Анатолий Урбанский – на 63-м.

Интернет-пользователи голосуют и за медиков. На 67 позиции в рейтинге главный врач родильного дома №2 Максим Голубенко, на 79-ом врач Станислав Шнайдер.

Известный в Одессе общественник, экс-лидер южной ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко пока находится на 90 месте. Заветную сотню замыкает директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Стоить отметить, что многие кандидаты довольно ответственно отнеслись к рейтингу и организовали активное голосование за себя. К примеру, управляющий партнер адвокатского объединения «Марков и партнеры» Александр Марков регулярно призывает подписчиков в Фейсбуке голосовать за него. Активная позиция позволила адвокату подняться на 15-ое месте в онлайн-рейтинге.

Напомним, что до конца августа пользователи могут ежедневно заходить на страницу рейтинга «100 влиятельных одесситов» и голосовать за 50 кандидатов. 20 человек, которые наберут максимальное количество очков станут лидерами онлайн-голосования. Однако окончательную сотню лауреатов сформируют эксперты проекта, которые параллельно с онлайн-пользователями оценивают кандидатов. Поэтому вполне возможно, что те, кто сейчас находятся на первых строчках онлайн-рейтинга, опустятся в экспертном рейтинге, или вообще не попадут в него. Победителей организаторы объявят в первых числах сентября.