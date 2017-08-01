В Одесской области за взятку задержали прокурора

Сотрудник СБУ и Прокуратуры задержали «на горячем» работника Ильчевской прокуратуры при попытке получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба областной Прокуратуры.

Согласно сообщению, сотрудники областной Прокуратуры и Службы Безопасности, задержали коррупционера, когда тот вымогал взятку в размере 5 тысяч долларов за то, чтобы ре возбуждать уголовное дело.

Теперь против задержанного могут быть выдвинуты обвинения сразу по нескольким статьям, в том числе 368 УК Украины (получение дачи взятки должностным лицом)и 190 УК Украины (мошенничество).

Решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.