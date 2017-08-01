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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В центре Киева застрелили иностранца - полиция

Категория: Новости / Происшествия

В центре Киева застрелили иностранца - полиция

В Киеве неизвестные застрелили мужчину и скрылись с места преступления на авто. Об этом сообщает столичная полиция на своем официальном сайте.

В центре Киева застрелили иностранца - полиция

"Злоумышленники, вероятно, скрылись на автомобиле Volkswagen", - говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел в среду поздно вечером на улице Шота Руставели. Полицейские получили сообщение о стрельбе в 23.30 в среду.

По данным Нацполиции, личность погибшего установлена: это - гражданин другого государства 1988 года рождения.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство.

В центре Киева застрелили иностранца - полиция

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в столице введен план "перехват".

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В центре Киева застрелили иностранца - полиция
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