В центре Киева застрелили иностранца - полиция

В Киеве неизвестные застрелили мужчину и скрылись с места преступления на авто. Об этом сообщает столичная полиция на своем официальном сайте.

"Злоумышленники, вероятно, скрылись на автомобиле Volkswagen", - говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел в среду поздно вечером на улице Шота Руставели. Полицейские получили сообщение о стрельбе в 23.30 в среду.

По данным Нацполиции, личность погибшего установлена: это - гражданин другого государства 1988 года рождения.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в столице введен план "перехват".