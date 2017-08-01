Какой ты патриот? Или еще раз о когнитивной безопасности ВИДЕО

Патриотами своей страны считают себя 83% украинцев, 10% высказали противоположные суждения, еще 7% не смогли дать ответа на этот вопрос. Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" в августе 2017 года. При этом в сравнении с аналогичным периодом 2014 года общее количество патриотически настроенных граждан почти не изменилось.

Не настаивая на корректности приведенных выше цифр, необходимо задать, как минимум, два важных вопроса. Первый: а какой смысл респонденты вкладывали в понятие патриотизма? Они просто Родину любят или поддерживают официальную пропаганду правящего режима? Согласитесь, это несколько разные вещи, не нашедшие своего отражения в исследовании. Второй немаловажный аспект заключается в том, что количество патриотически настроенных граждан почти не изменилось.

Люди реагируют не просто на факты, а на мыслительные (когнитивные) модели, сформировавшиеся в их головах, и если они подвергаются атаке извне, то человек реагирует, как на угрозу собственной жизни. Это психологический механизм, являющийся драйвером любого гражданского конфликта. Он же объясняет устойчивость глубоких политических убеждений и социальных инстинктов, которые во время Великой французской революции, как известно, рубили на гильотине вместе с головами.

Мы уже три года живем в состоянии информационной войны. Зачастую неверно представляя себе ее суть, когда считаем информационное доминирование решающим фактором в победе. Наивной является позиция некоторых владельцев средств массовой информации, воспринимающих наличие собственных СМИ как достаточную гарантию собственной информационной безопасности. Сегодня гораздо важнее понимание того, что именно должно быть сказано и как именно сказано, чтобы получился нужный тип влияния. Особенно эта идея актуальна сейчас в связи с ростом влияния интернет сети, демократично предоставляющей дополнительные вещательные возможности.