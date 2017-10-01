8 октября в Украине отмечают День Юриста

День юриста появился в календаре Украины 16 сентября 1997 года по указу президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины, Союза юристов Украины и Союза адвокатов Украины.

8 октября в нашей стране отмечают День Юриста. Это особенный профессиональный праздник, ведь он объединяет людей самых разных юридических профессий — судей, адвокатов, нотариусов, работников юстиции, и многих других. И конечно же, это праздник для всех студентов, которые только начинают свой путь в юриспруденции. И это один из самых главных праздников для всего многотысячного коллектива Национального университета «Одесская юридическая академия». Быть юристом – очень сложная и очень ответственная миссия, которую выбирают по зову души. И я очень рад, что студенты нашего университета осознанно выбрали свою будущую профессию и станут достойными продолжателями добрых традиций Одесской школы права.

Дорогие коллеги, от всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником! Роль юриста в благородном деле защиты прав и свобод человека и гражданина особенно важна для нашего государства и общества. Крепкого здоровья, семейного благополучия и взаимопонимания! Пусть Ваша работа приносит Вам радость и всегда будет оценена по достоинству! — написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины, заслуженный юрист Украины Сергей Кивалов.

Констатируя особую значимость деятельности юриста в жизни общества, Сергей Кивалов прокомментировал недавно принятый в Украине законопроект «О юридическом образовании» (№7147). По его мнению, настоящая цель данного законопроекта — ограничить доступ к профессии.

Всех обладателей дипломов о высшем юридическом образовании в Украине поделят на две касты. Первую — большинство практикующих юристов — немедленно лишат доступа к юридической профессии, признав «не имеющими высшего юридического образования». То есть, по сути, законодательно аннулируют в пределах юрисдикции Украины все дипломы о высшем юридическом образовании, выданные в течение всех 26 лет независимости в Украине и за рубежом. То же коснется всех, кто получил диплом юриста до провозглашения независимости.

Одновременно начнут осуществлять их «легитимацию» в индивидуальном порядке, пропуская каждого через систему Единого квалификационного экзамена. Времени на подготовку и прохождение очереди для них не предусматривается. Готовиться им придется, лишившись работы и средств к существованию.

Второй «касте», занимающей должности определенных категорий, дадут небольшой срок, чтобы сдать новый Единый квалификационный экзамен. На регистрацию, испрашивание высочайшего позволения, подготовку и сдачу экзамена авторы законопроекта им милостиво отведут 5 лет. Это конечно, лучше, чем для большинства юристов…

Теперь оцените расчет авторов законопроекта: в Украине — сотни тысяч действующих дипломированных юристов, которые все разом будут вынуждены сдавать новый экзамен. А администрирует его одно-единственное учреждение в Киеве. Оно сможет, к примеру, в год принять такой экзамен у ста, ну у тысячи человек. А у нескольких сот тысяч — не сможет. С нынешней работы их уволят и на новую не возьмут – не имеют права. Образуется многолетняя очередь, участники которой будут отчаянно пытаться «попасть» в число избранных. Ведь для многих это будет вопрос выживания. — анализирует текст нового закона Сергей Кивалов.

Давая однозначно нелицеприятную оценку принятому документу, заслуженный юрист Украины настаивает:

Я считаю, что этот документ авторы должны немедленно отозвать, чтобы не профанировать юридическое образование как таковое. Если же этого не произойдет, то в ближайшие дни я подам альтернативный проект закона.