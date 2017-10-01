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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Украина не попадает на чемпионат мира по футболу в России

Категория: Новости / Спорт

Украина не попадает на чемпионат мира по футболу в России

Сборная Украины проиграла команде Хорватии в заключительном туре отборочного этапа чемпионата мира-2018.

Встреча прошла в понедельник, 9 октября, Киеве, и завершилась со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме: на 62-й минуте отличился Андрей Крамарич, а на 70-й он оформил дубль.

Таким образом, подопечные Андрея Шевченко с 17 очками заняли третье место в отборочной группе и не вышли даже в стыковые матчи. Хорваты заняли второе место, а команда Исландии вышла на мундиаль в России напрямую, выиграв группу.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.



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