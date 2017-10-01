Жванецкий создает новую книгу об Одессе. Одесситы могут присоединиться

Во Всемирном клубе одесситов сообщили неплохую новость: Михаил Жванецкий приступил к созданию новой книги об Одессе.

Нашего Михал Михалыча попросили собрать новую книгу об Одессе, он согласился. И уже начал работать над ней.

«Фишка» заключается еще и в том, что одесситы тоже могут «приложить к ней руку». Во Всемирном клубе одесситов решили дать шанс всем, кто может и хочет предложить свою идею обложки.

Имя победителя, который станет и автором обложки, будет стоять рядом с именем Жванецкого.

Таким образом, кроме ожидания еще одной книги Михаила Жванецкого, посвященной исключительно нашему городу, в Одессе объявляется конкурс на дизайн обложки будущего нового сборника Жванецкого о нашем городе. Книга будет называться «Солнце. Море. Аркадия».

«Книга будет называться именно так, потому что это мы видим из своих одесских окон каждое утро, и вспоминаем всю зиму. Обложка для книги — большая часть дела. Мы долго думали и смотрели, в конце концов решили пригласить всех, кто может и умеет, предложить нам свои идеи», — сообщает жена писателя-сатирика Наталья Жванецкая.

До 15 октября во Всемирном клубе одесситов ждут ваших предложений. Это могут быть эскизы, наброски, графика, фотографии, иллюстрации. Файлы могут быть в любом формате, кроме Word (текстовые описания не принимаются).

Работы можно отсылать на электронный адрес: solnce.arkadia@gmail.com

В письме должны быть обязательно указаны фамилия и имя автора, его контактный телефон и ссылка на профиль в Facebook.

«Если вы профессионал, и у вас есть другие работы, обязательно приложите их к письму», — добавляют во Всемирном клубе одесситов.

Лучший эскиз Михаил Жванецкий выберет сам. С победителем будет заключен договор и продолжено сотрудничество, чтобы доделать и весь дизайн будущего сборника.

Промежуточные работы, которые понравятся и Михаилу Михайловичу и сотрудникам клуба, будут публиковаться в Facebook. Если, конечно, автор даст на то разрешение.

Дерзайте!