Жванецкий создает новую книгу об Одессе. Одесситы могут присоединиться

Во Всемирном клубе одесситов сообщили неплохую новость: Михаил Жванецкий приступил к созданию новой книги об Одессе.
Нашего Михал Михалыча попросили собрать новую книгу об Одессе, он согласился. И уже начал работать над ней.
«Фишка» заключается еще и в том, что одесситы тоже могут «приложить к ней руку». Во Всемирном клубе одесситов решили дать шанс всем, кто может и хочет предложить свою идею обложки.
Имя победителя, который станет и автором обложки, будет стоять рядом с именем Жванецкого.
Таким образом, кроме ожидания еще одной книги Михаила Жванецкого, посвященной исключительно нашему городу, в Одессе объявляется конкурс на дизайн обложки будущего нового сборника Жванецкого о нашем городе. Книга будет называться «Солнце. Море. Аркадия».
«Книга будет называться именно так, потому что это мы видим из своих одесских окон каждое утро, и вспоминаем всю зиму. Обложка для книги — большая часть дела. Мы долго думали и смотрели, в конце концов решили пригласить всех, кто может и умеет, предложить нам свои идеи», — сообщает жена писателя-сатирика Наталья Жванецкая.
До 15 октября во Всемирном клубе одесситов ждут ваших предложений. Это могут быть эскизы, наброски, графика, фотографии, иллюстрации. Файлы могут быть в любом формате, кроме Word (текстовые описания не принимаются).
Работы можно отсылать на электронный адрес: solnce.arkadia@gmail.com
В письме должны быть обязательно указаны фамилия и имя автора, его контактный телефон и ссылка на профиль в Facebook.
«Если вы профессионал, и у вас есть другие работы, обязательно приложите их к письму», — добавляют во Всемирном клубе одесситов.
Лучший эскиз Михаил Жванецкий выберет сам. С победителем будет заключен договор и продолжено сотрудничество, чтобы доделать и весь дизайн будущего сборника.
Промежуточные работы, которые понравятся и Михаилу Михайловичу и сотрудникам клуба, будут публиковаться в Facebook. Если, конечно, автор даст на то разрешение.
Дерзайте!