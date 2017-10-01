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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Модернизация лифтов в Одессе откладывается на неопределенный срок?

Категория: Новости


Модернизация лифтов в Одессе откладывается на неопределенный срок?

Бюджетная комиссия горсовета не будет визировать выделение средств на дальнейшую модернизацию лифтов, пока не будет установлено, почему не работают те , которые уже реконструированы.

По словам председателя комиссии Оксаны Гончапрук, комиссию уже буквально завалили жалобами на неработающие подъемники, недавно прошедшие реконструкцию.

По мнению депутатов, пока не будут установлены причины выходов из строя только что прошедших модернизацию подъемников, продолжать выделять средства на модернизацию остальных лифтов просто нецелесообразно.

Отметим, однако, что по мнению руководства департамента городского хозяйства, который, собственно, и отвечает за реализацию городской программы модернизации и замены лифтов, вина за вывод из строя новых подъемников лежит на ОСМД, которые и обеспечивают изх обслуживание.



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