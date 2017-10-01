До конца года в Одесской области заработает единая диспетчерская «неотложки»

Такое обещание дал в ходе заседания коллегии департамента здравоохранения области губернатор Максим Степанов.

По его словам, кконцу года «…будет работать единый диспетчерский центр линии «103».Таким образом, получив вызов, диспетчер сможет отправить по адресу ту бригаду «Скорой помощи», которая будет находиться на максимально близком расстоянии!»

Для этого все автомобили «неотложки» уже снабжены GPS –навигаторами.

Это позволить существенно сократит время приезда «Скорой помощи» по вызову. Ведь от этого нередко зависит спасение жизни больного.