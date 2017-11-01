Одессу посетили парламентарии, юристы и банкиры Швейцарии

В рамках инициативы Института Европы Университета Цюрих этой осенью состоялся визит представителей деловых кругов Швейцарии в Молдову и Украину. В составе группы - юристы, банкиры, инвесторы, парламентарии, а также представители Института Европы Университета Цюриха, в частности выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия», сотрудник Института Европы Надежда Вязанкина. Возглавил группу директор института, профессор Андреас Келлерхальс. Программа визита была достаточно насыщенной, например, в Киеве представители Щвейцарии посетили Конституционный Суд, юридическую фирму «Асперс», а также посольства.

В Одессу делегация прибыла с двумя целями: первая – узнать о возможностях продолжения и развития международного сотрудничества и инвестиционной деятельности и вторая — содействовать развитию Института Европы и его сотрудничества с Национальным университетом «Одесская юридическая академия». Гости встретились с президентом вуза, академиком Сергеем Киваловым, а также ознакомились с материально-технической базой вуза.

На протяжении трёх лет ежегодно в Одесскую Юракадемию приезжают швейцарские профессоры и читают для студентов лекции по европейской интеграции и праву Европейского Союза на английском языке. Начиная с 2013 года, украинские преподаватели принимают участие в международной сетевой конференции по европейской интеграции и публикуют свои научные работы в ревью Института Европы. А зимой 2017 года был организован учебный визит студенческой группы НУ «ОЮА» в Швейцарию.

В соответствии с планом будущего развития сотрудничества в этом году юридический факультет Университета Цюриха по соглашению, подписанному руководством НУ «ОЮА» и руководством Университета Цюриха учредил две стипендии, которые будут предоставлены лучшим студентам Юракадемии. Также они смогут провести целый семестр в Университете Цюриха за счет гранта, выделяемого Швейцарским правительством.

С 2014 года Институт Европы активно сотрудничает с Национальным университетом «Одесская юридическая академия». В рамках этого сотрудничества мы организовывали визит щвейцарских политиков, адвокатов, бизнесменов, инвесторов с тем, чтобы они больше узнали о Восточной Европе. Гости очень впечатлены посещением Одесской Юракадемии, так как в Щвейцарии все университеты старинные, а этот вуз очень современный и оснащён по последнему слову техники. Особенно им запомнилось посещение Музея редкой книги, где собраны уникальные юридические издания, многие из которых существуют в единственном экземпляре. Они были удивлены, что в университете преподают на английском, немецком, французском языках и что студенты вуза свободно понимают иностранных лекторов,

- рассказала сотрудник Институт Европы Университета Цюрих, выпускница НУ «ОЮА» Надежда Вязанкина.

Отметим, Одесская Юракадемия является членом Европейской ассоциации университетов, Европейской организации публичного права, Ассоциации европейских юридических факультетов, Центра европейской политики, Центра европейских политических исследований, Института европейского права, Академического совета по изучению современных европейских студий. Университет имеет тесные связи с Советом Европы, Венецианской комиссией, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейским Судом по правам человека, различными отраслевыми международными межправительственными организациями, что даёт возможность прохождения стажировок и дальнейшего трудоустройства в ведущих европейских институциях. Благодаря налаженным академическим связям с лучшими вузами Европы, студенты могут параллельно учиться в европейском университете, продолжая обучение в НУ «ОЮА» и по окончании получить сразу два диплома. Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей Одесской Юракадемии выезжают на обучение и профессиональные стажировки в лучшие вузы Европы и США.

В нынешнем учебном году в Одесской Юракадемии открыта инновационная магистерская программа по международному праву и праву Европейского Союза, которая является уникальной для Юга Украины.