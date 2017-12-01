Кофе вдохновляет, исправляет и даже вынуждает писать картины

В Одессе на улице Левитана появился (вы не поверите!) новый мурал, то есть, настенная картина. В связи со «всеобщим обмураливанием» города, пожалуй, вряд ли бы я стал сообщать о еще одном настенном творении, если бы не странная тенденция, которая все чаще и чаще наблюдается на наших улицах и которая напрямую связана с… кофе. Где кофе, а где мурал, спросите вы чисто по-одесски? Не торопитесь. Связь совершенно прямая.

Итак, на сей раз на стене изображена «копия» всемирно известной картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Впрочем, имеются кое-какие отличия. Во-первых, девушка с сережкой держит стаканчик с кофе (кстати, рядом с кафе), во-вторых, сама надпись на мурале гласит о том, что кофе… вдохновляет.

Да, кофейная реклама в Одессе движется вперед столь быстро, что за ней не угонишься. Пожалуй, ни один продукт (вещь, услуга) не удостоился такой чести быть прославленным в рекламных делах наших, как кофе. Вот уже и в высокое искусство пробралось. Скоро у нас Мона Лиза будет изображаться исключительно с чашкой кофе в руках.

Кофе не только вдохновляет. Кофейная реклама нас учит, что нельзя произносить слово «эКспрессо» вместо «эспрессо». Как видите на фото, у мастеров изготовления этого напитка даже настроение портится, о чем вещает все та же реклама.

А этот высокий коферекламный слог: «здесь варится кофе такой настоящий, что хочется пить его чаще и чаще», эти философские кофейные сентенции типа «нельзя купить счастье, но можно купить чашечку кофе»!

Или «скромненько так, но со вкусом» изложенная кофейная реклама, звучащая как «кофе с душой»? Нет-нет, не надо задумываться. Гуляйте себе, читайте и не пытайтесь вдуматься в смысл. Смысла нет, одна сплошная реклама. Это надо помнить, потому что иначе у вас голова кругом пойдет.

Вы же когда прочитаете «сперва захвати кофе, а следом и весь мир!» прямо на улице, то вам может не хватить даже чисто одесского чувства юмора, вы будете пытаться догадаться, что же именно имеется в виду. А не надо пытаться. У вас все равно ничего не получится. Это всего лишь рекламные креативщики стараются привлечь ваше внимание, не более того. Им главное - заманить вас купить эту самую чашку кофе, все остальное не столь важно — ни отсутствие смысла в самой рекламе, ни неуместность ее, порой переходящая даже в пошлость.

Вот вы скажете, что о пошлости это уже я слишком? Ничуть не бывало. Полюбуйтесь очередным фото, сделанным на улице Троицкой. Что видим? Правильно, сделанное на рекламной доске изображение мелом - некое подобие Александра Пушкина. О чем вещает Александр Сергеевич? О кофе, конечно, о чем же еще? Да еще как! Вы только вдумайтесь в смысл этой «высокой» фразы: «Зачем муза, если есть кофе?». Я бы ее (фразу) «перевела» так: зачем вообще думать, если есть реклама?

Звучит нелепо? Конечно! Но еще более нелепо порой выглядит наша так называемая «креативная» реклама!