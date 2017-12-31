 Как украинские футуристы боролись с Шевченко

Михайль Семенко

Лицо украинских футуристов Михайль Семенко родился под Новый год, 31 декабря, - и, может, отчасти и потому так стремился во всем к новизне и экстравагантности, был настроен все менять и начинать с чистого листа.

125-летний юбилей мэтра украинских футуристов ознаменовали флэшмобом чтения его произведений известными людьми - и стихи зазвучали и в самом деле очень современно. Может, еще и потому, что мы опять живем в эпоху больших перемен.

Украинская революция в сфере искусств начала прошлого века проходила под знаком отвержения рустикальности (сельскости) и завоевания города. Самыми последовательными урбанистами стали футуристы, которые безоглядно отвергали традицию и отрекались от своих литературных предков.

"Катафалк искусства"

В скандалах, пиротехнике и даже динамите отечественная культура тогда очень нуждалась. Если воспринимать авангардистские манифесты вполне серьезно, то становится совсем страшно за то будущее, которое должно было появиться.

Авторы требуют растоптать цветы искусства, сжечь музеи, разгромить и уничтожить театры и прочее невыносимо отвратительное "барахло прошлого".

Лидер украинских футуристов Михайль Семенко (превратить данное родителями "Михаил" на неслыханное "Михайль" считалось для последовательного новатора хорошим тоном, потому что если отрекаться от всего, то почему бы и не от собственного имени!) издавал тогда в Киеве газету с красноречивым названием "Катафалк искусства ".

Михайль Семенко во время учебы в 1913 году

Впрочем, после церемонии с катафалком искусство могло существовать и дальше. Только его должны были вынести на улицу, демузеифицировать, совместить с бытом, сделать доступным каждому.Идея плоха лишь тем, что она ни при каких условиях не может быть реализована, а так - полностью заслуживает признания и одобрения. Что непостижимо: призывы уничтожить поэзию тоже писались... стихами. Правда, вместо классических рифмованных ямбов предпочитали верлибр. А еще, похоже, свято верили, что искусство будущего будет творить коллектив. Об этом даже дискутировали на страницах уважаемых изданий: эра индивидуального творчества прошла, теперь придет группа рабочих и, только что вытерев руки от машинного масла, будет браться за перо. Опять же, дальше теорий и громких призывов дело не пошло, зато манифестов написали множество.

Сжечь "Кобзарь"

Прежде всего желалось сбросить с постаментов классиков. Семенко даже уверяет, что сжег свой "Кобзарь", а затем называет так свое собрание стихов. Шарж, который появился позже, представлял маленького Семенко, пытающегося оттолкнуть великана Шевченко: мол, подвиньтесь, Тарас Григорьевич, меня за Вами не видно ... А еще казалось, что бороться с великими предшественниками удобнее вместе - в чем авангардисты превзошли всех, так это в создании литературных организаций, таких себе групп по интересам.

Названия выбирались экстравагантные, от игры все должны были получать удовольствие. Возникали одна за другой и "Фламинго", и Аспанфут (ассоциация панфутуристов), и даже Комкосмос. То есть, мечталось о ватагах лопоухих инопланетян из коммунистического космоса, которые будут восторженно читать Семенко и его коллег.

Жена Михайля Семенко - известная артистка Наталья Ужвий

Все это была веселая бравада, эпатаж, бряцание и мерцание, важные прежде всего для внешнего эффекта. Как-то в поисках все более сильных спецсредств, новаторы от искусства даже совершили мистификацию с трупом: якобы найдено на перекрестке харьковских улиц бездыханное тело с документами на имя Михаила Семенко в кармане. А виновными в его смерти назвали литературных оппонентов.

Художник Анатоль Петрицкий сокрушенно поделился с безутешными читателями воспоминаниями о погибшем друге. На скандальном фоне - ну как не заметить писателей с такой креативной рекламной компанией! - в украинскую поэзию постепенно входили новые темы, новое словоупотребление. Она становилась интереснее и разнообразнее. Футуристы славят технику, машины, механизмы - чем не вариант нынешнего киберпанка, только тогда человек чувствовал себя все же безопаснее, вживление чипов ему еще не угрожало.

Дети Михайля Семенко впоследствии добились реабилитации отца

Аспанфутовское поколение искренне верило, что человек с автомобилем и трактором будет кардинально отличаться от человека без них. Одна из книг Семенко называлась "В садах безрозных". Он предпочитает другие ароматы. Говорит уже от имени поколения, которое привыкло к запахам бензина. Пренебрегая архаичными представлениями о вдохновении, мэтр футуристов даже писать предпочитал на людях.

Культовый харьковский кофе

Он целыми днями просиживал в знаменитом харьковском кафе "Пок" на Сумской, успевая и сочинять, и кофе смаковать, и перессориться с друзьями и недругами из разных художественных объединений. Ведь все, независимо от эстетических приоритетов, любили забегать на кофе к "Поку".

Прокламированная деструкция должна была касаться всех жанров. Свои романы авангардисты называли "антироманами" или "кинороманами", писали "ревфутпоэмы" и драматические "ревю" ...

Впрочем, товарищам по аспанфутовскому перу, на самом деле, было в чем упрекнуть своего, на первый взгляд, бескомпромиссного вождя. Михайль Семенко - страшно сказать! - любил классическую музыку, хорошо играл на скрипке, дома у него было дорогое пианино.

Архивная справка КГБ о расстреле Михайля Семенко.

На фото со скрипкой в ​​руках он выглядит совсем как бы академично. Не искал ли он в игре отдыха от повседневных громогласных литературных сражений?

А еще он умел ценить женскую красоту. Его женой стала Наталья Ужвий - одна из ведущих актрис и "Березоля", и молодого украинского кино, впоследствии знаменитая прима киевского театра имени Ивана Франко. Сына они называли совсем не футуристично - Михась.

Расстрелянный футуризм

В двадцатые годы футуризм постепенно становился все более политизированным. Не только, разумеется, в Харькове, это оказалось свойственно всему протестному направлению как таковому. И в Италии, и в России, и в Украине футуристы стремились перестроить действительность, предложив власти действенную для этого идеологию.

Языковые игры с тоталитарными режимами становились очень опасными. То, что художникам казалось борьбой за форму, вождями трактовалось иначе. Все претензии и надежды на гегемонию, на роль спикеров культурной политики оказались обманом.

Михайля Семенко расстреляли и похоронили на территории нынешнего мемориального комплекса "Быковнянские могилы" под Киевом

"Левых" художников коса террора скосила так же безжалостно, как и "правых". Михайля Семенко расстреляли в Киеве 24 октября 1937 года. А зловражеский и вредный футуризм заклеймили и запретили так усердно, что несколько поколений о нем вообще забыли. Потом с недоумением открывали потерянный материк. Среди молодых поэтов у Семенко сегодня точно не меньше страстных поклонников, чем в двадцатые годы.И неофутуристы время от времени громогласно выступают за свое право от всего отречься и над всеми возвыситься. Потому что мы всегда хотим чего-то нового и необычного. Тем более под Новый год.

Источник ВВС