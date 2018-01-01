Счастья вам… несмотря ни на что!

Я, наверное, не сильно преувеличу, если скажу, что в последние годы большинство украинцев живет в состоянии шока. Очень трудно привыкнуть к тому, а, вернее, оправиться от того, что привычной страны больше нет! Нет спокойной, сытой, хлебосольной Украины в ее постсоветских границах. Нет мира и на той территории, что осталась. Нет экономической стабильности, нет социальной защищенности, нет уверенности в завтрашнем дне, нет перспективы для детей! Словом, ничего из того, что влияет на качество жизни и на психологический комфорт населения, не осталось и в помине. Нынешняя Украина с ее коррупцией, разгулом преступности и периодически повторяющимися майданами – непредсказуемая, нестабильная, неоднородная страна. «Україна єдина» – всего лишь слоган, который в наше время звучит, скорее, как издевка, чем как реальное отражение настроений людей.

Вот и приближение Нового года уже совсем не так радует, как когда-то. Тревожно! Вроде и елка, и гирлянды, и шампанское! Но в голове то и дело всплывают проблемы: платежки за отопление, цены на лекарства… и пошло-поехало, настроения уже нет! Хотя, конечно, Новый год по-прежнему любимый праздник украинцев. А люди есть люди, и они умеют радоваться жизни, даже если объективных поводов для радости недостает. В принципе, и психологи, и представители практически всех религий утверждают, что это правильно! Счастье не зависит от внешних условий. Счастье – это сугубо внутреннее состояние. Если у человека мир в душе, если он живет в ладу со своей совестью, если его окружают люди, которые ему дороги, он будет счастлив, даже не имея особого материального достатка и прочих осязаемых атрибутов стабильной жизни.

Наверное, именно этого всем нам, дорогие читатели, я и хотела бы пожелать! Мира в душе, жизни по совести, любви близких, сердечного тепла. Пусть этого тепла у вас будет так много, чтобы вы всегда могли поделиться – со всеми, кому недостает! Кому холодно, страшно, одиноко, кто отчаялся, потерял надежду, разочаровался во всем.

Я очень хотела бы пожелать нашей стране процветания! Но прекрасно понимаю, что в ближайшее время, вот прям с Нового года, этого не произойдет. Украина сейчас, увы, в таком глубоком пике, что дай Бог ей хотя бы потихоньку начать выкарабкиваться. Более того, я отдаю себе отчет, что процветание не наступит по волшебству, не случится «по щучьему велению», просто от выкрикивания лозунгов «Україна – це Європа». Для того, чтобы создать в нашей стране условия, похожие на Европу, нужно не только декларативно ее любить, но еще и много работать. Не шины жечь, а, к примеру, деревья сажать, в своем дворе убирать, бедным помогать, животных кормить… И самое главное, что необходимо для развития и грядущего процветания Украины – прекратить ненавидеть! Остановить нетерпимость и вражду! Перестать постоянно искать и находить врагов! «Ватники» – не враги! Это такие же украинцы, просто с другими взглядами! И от того, что они говорят по-русски, с ностальгией вспоминают Советский Союз и смотрят под Новый год «Иронию судьбы», они не становятся автоматически «агентами Кремля». А «профессиональные патриоты» не становятся настоящими патриотами от того, что постоянные потасовки устраивают. Патриотизм в созидании! В конкретных добрых делах, которые видно – не только современникам, но и потомкам.

А еще дорогие читатели, в преддверии Нового года я хотела бы пожелать всем любви! Именно любви, как ни избито и ни банально это звучит! Потому что любовь – это начало начал! Ненависть разрушительна, все поистине гениальное и красивое на Земле создавалось с любовью!

Пусть в наступающем году сбудутся все ваши заветные желания! Пусть всегда будут веселы и здоровы дети! Пусть долго-долго живут ваши родители! Если вы еще не нашли свою вторую половинку – обязательно найдите! А если нашли – берегите, не ссорьтесь по мелочам! Чем сложнее и опаснее жизнь вокруг, тем важнее, необходимее тепло любимых! Согревайте друг друга теплом сердец!

Несмотря ни на что, будьте счастливы!

С Новым годом!