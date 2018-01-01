Рождество: дары волхвов, исполнение пророчеств и воплощение надежд

Однажды святой Григорий Богослов, молясь в Константинопольском храме в праздник Рождества Христова, обратился к народу с восторженной речью, которую начал словами: «Христос рождается! Выходите Ему навстречу! Христос сходит с Небес, чтобы нас поднять!» Святитель Григорий был не только великим богословом Церкви, но и великим поэтом, слагателем церковных гимнов. Его слова: "Христос рождается! Идите Ему навстречу!" – полюбились жителям Константинополя, и каждый раз они их повторяли, и даже сложили песнопение, которое предваряет праздник Рождества Христова. С этого воскресенья мы уже начали петь эти ирмосы: "Христос рождается! Славите! Христос с Небес, срящите", то есть «Идите Ему навстречу, готовьтесь к Его приходу».

События Священной истории очень часто пронизаны острыми контрастами, и один из контрастов Рождественских событий – это истинный Царь, явившийся миру в пещерке для скота, и царь ложный, господствующий во дворце, это царь Ирод. Здесь перед нами не какая-то легенда, символика. Это весьма реальная и достаточно печальная история.

Десять жен царя Ирода

Когда говорят о жестокости Ирода, не нужно думать, что речь идет только о младенцах, которых он перебил в Вифлееме. Ирод, прозванный Великим, царствовал с 37 года до н. э. по 4 год до н. э. Он не был законным царем, а пришел к власти в Иудее при поддержке римлян, которые ему покровительствовали. Одно время он ориентировался на царицу Клеопатру, и даже подумывал, не жениться ли на ней? А всего женат он был десять раз.

После поражения Клеопатры и Антония в битве при Акции в 30 году до н.э. Ирод стал верным, преданным вассалом императора Августа, единодержавного диктатора всего Средиземноморского мира, всей Римской империи того времени. Август всегда его поддерживал, но даже он изумлялся той вакханалии убийств, которая творилась во дворце Ирода. Народ его ненавидел, день его смерти впоследствии считали праздником. У него был комплекс узурпатора – комплекс любого тирана.

Царь Давид – предок Христа

Почему Христос родился в Вифлееме, в то время как Дева Мария с Иосифом жили в Назарете, в Галилее? Было древнее пророчество, что великий Царь, Спаситель мира, родится именно в городе своего отдаленного предка, царя Давида. Чем был славен Давид? Почему его имя стало легендарным и важным для церковной традиции?

Его могущество проявилось впервые в знаменитом единоборстве с Голиафом, предварившем битву между израильтянами и войском филистимлян – был такой народ в древности, который занимал полосу теперешней Газы. И перед сражениями, как это было принято издавна, выходили мериться силой богатыри. Вы помните, Куликовская битва также начиналась.

И вот вышел огромный филистимлянин Голиаф в железном панцире, со щитом (филистимляне в то время уже овладели секретом выплавки железа). Он ходил вдоль рядов израильтян и говорил: «Ну, кто выйдет со мной на единоборство?» А в древности считалось: кто выиграет в единоборстве, тот и обеспечит победу своего войска. Но никто не решался вступить в схватку с шестипалым исполином Голиафом.

И вдруг вышел Давид. Он был мальчиком в сравнении с этим великаном, и у него не было в руках ничего, кроме пращи и палки, которой он отгонял зверей, когда пас овец своего отца. И Голиаф сказал: «Что ты идешь на меня, как на собаку, с камнями и с палкой?» И тогда Давид ответил: «У тебя щит, меч, сила, у меня – Господь». Раскрутив пращу, он сразил в одно мгновение Голиафа и одолел его. Это событие стало сюжетом многих произведений мировой литературы и искусства. Давид побеждает великана потому, что надеется на Бога. Это становится центром его жизни.

Перепись населения в ретроспективе

И в городе Вифлееме, где Давид родился, пророк Нафан предсказывает рождение его отдаленного потомка, Царя наших душ. Произошло это в силу следующих обстоятельств. Согласно историческим данным, Христос родился в 748 году от основания Рима, когда императором был Август, а в Сирии властвовал правитель по имени Публий Квириний, о котором евангелист Лука упоминает в связи с переписью населения, проводившейся в его правление. Дева Мария и Иосиф Обручник, происходя из рода царя Давида, должны были явиться на перепись в «город Давидов, называемый Вифлеем» (Лк. 2. 4), где, по всей вероятности, пребывали их родословные книги. Евангелист Лука, как добросовестный историк, уточняет, что речь идет о первой переписи в правление Квириния, что позволило точно датировать событие Рождества Христова. Обстоятельства Рождества сопровождались замечательными и чудесными явлениями. В Вифлееме, куда пришли Дева Мария и Иосиф, собралось множество народу, так что единственная гостиница оказалась переполненной. И тогда они разместились на ночлег в пещере, где пастухи укрывали свой скот. Здесь (по-славянски пещера называется «вертеп») и появился на свет Младенец Иисус, которого Матерь Божия, спеленав, положила на сено в ясли для скота.

В это же время совершилось и другое удивительное событие: на поле близ Вифлеема пастухам явились ангелы с вестью о том, что в мир пришел Мессия, Спаситель. В знак великой радости о сбывшемся обетовании бесчисленное Небесное воинство прославило Бога, возглашая всей Вселенной: “Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!” (Лк. 2. 14). Ибо Рождеством Христа Спасителя является Божественная слава на всяком творении, а также подается мир и благоволение всему роду человеческому. И пастухи пришли в пещеру поклониться Богомладенцу.

Дары волхвов

В те дни восточные мудрецы, которых Евангелие именует волхвами, увидели воссиявшую на небосводе новую звезду. Согласно их учению и преданиям, это означало пришествие в мир великого мужа. Волхвы ведали, что иудейский народ ожидает явления Мессии, своего истинного Царя и Спасителя, и потому направились в Иерусалим, чтобы расспросить там, где должно искать Его. Прослышав об этом, царь Ирод, правивший в то время Иудеей, взволновался и призвал к себе волхвов. Выведав у них время появления звезды, он сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему» (Мф. 2. 8). Следуя за путеводной звездою, волхвы, которых святой Иоанн Златоуст именует «начатком верующих из язычников», достигли Вифлеема. Здесь они вступили под своды вертепа и поклонились новорожденному Спасителю, принеся Ему дары от сокровищ Востока. Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем отошли в свою страну. Тогда разгневанный Ирод, обнаружив, что волхвы ускользнули из его сетей, отправил в Вифлеем войско с приказом предать смерти всех младенцев мужского пола до двух лет от роду. Ибо страшился Ирод будущего Царя Иудейского, видя в нем соперника своему царствованию.

Астрология VS астрономия

Вы можете спросить: значит, астрология – это реальность, раз явилась звезда, и она была связана с Рождением Христа? Как наука -вероятно, да. Но не как религия. И, так или иначе, что-то совершалось на небосклоне, что им показало на великое событие. До сих пор историки не знают точно, что это было. Высказывалось предположение, что комета висела над миром в этот момент –возможно... Есть также мнение, что это сверхновая звезда, ведь были случаи, когда сверхновые светили так ярко, что чуть не днем солнце затмевали. Можно представить себе эффект, который это производило в древности.

Какое наиболее правдоподобное объяснение имеем мы у толкователей? Еще в эпоху Возрождения Иоганн Кеплер, один из основателей современной астрономии и механики, очень интересовавшийся астрологией и написавший ряд работ на эту тему, разбирая старинные астрологические манускрипты, нашел у иудейского толкователя Абрабанеля текст о том, что определенная конфигурация планет является знаком пришествия Мессии, то есть небесного Царя, посланного Богом; что если Сатурн и Юпитер сходятся, значит Он близок.

Кеплер, который был астрономом, математиком и физиком, произвел расчеты и установил, что за несколько лет до Рождества Христова именно такое схождение планет и было наблюдаемо. Уже в XX веке археологи, изучая документы вавилонских астрономов, нашли записи: именно в 7 году до нашей эры волхвы внимательно наблюдали за движением Сатурна и Юпитера. Все это вместе сложенное показывает, что в древнем мире многие заметили такое сочетание планет, и это было знаком приближающегося Рождения Христа.

Волхвы и маги, кто они?

Само слово «волхвы» – древнерусское, в греческом оригинале Евангелия стоит другое слово – маги... Кто такие маги? Это – древнее персидское племя. В отдаленные времена это племя взяло на себя ритуальные функции, и поэтому слово «маг» стало обозначать «жрец», «служитель святилищ». А когда Греция и Рим познакомились с персидскими магами, они стали употреблять слово «маг», как символ всего волшебного, таинственного, как и мы теперь употребляем «магическое искусство», «маг и волшебник». Пришли они, вероятно, из Персии. Известно из документов, что Ирод вел переговоры с Ираном, которым тогда владела парфянская династия Сасанидов. Он проложил туда дорогу, которая была вся уставлена крепостями, и любой торговый караван мог спокойно под защитой этих крепостей двигаться туда и обратно. Это было сделано в интересах международной торговли, связей политических... И волхвы могли прийти именно оттуда, поскольку они названы магами.

Кого же так опасался коронованный убийца, царь Ирод? Невинного Младенца. Такова сила Тайны Духовной... Потому что Бог пришел в этот мир, умалив Себя. Это необычайно важный момент во всем христианстве. Ибо человек действует насилием, человек навязывает структуры, порядки, идеи, лозунги...

Бог же приходит к нам без насилия, Бог всегда шепотом призывает нас. Потому что каждый из нас для Творца – бесконечная драгоценность. Эта жемчужина есть дух, образ и подобие Божие. А дух без свободы – ничто. И поэтому, оберегая свободу каждой души, Господь приходит в мир таким образом, чтобы человек имел право и свободу выбрать: открыть Ему свое сердце, или отвернуться от Него.

Рождество Твое, Христе Боже наш…

Он рождается для того, чтобы быть на земле, с людьми. Он приходит по Своей воле и становится беззащитным. В этом тайна Креста и христианства – Он бесконечно могущ, но в это мгновение Он бесконечно слаб, потому что хочет, чтобы мы не испугались Его. Потому что, если бы мы страхом принуждены были поверить в Него – никакой цены не имели быни наша вера, ни наша любовь.

Итак, кто поклонился Иисусу Христу, кто принял Его? То были люди самые простые и некнижные – пастухи, а также самые ученые и премудрые – волхвы. А кто не принял родившегося Христа и искал Его погибели? Правитель и политик, готовый на человеческие жертвоприношения своему властолюбию, – царь Ирод.

Чему же учит нас это различение между принявшими и не принявшими Христа, явившегося в мир сей? Порой кажется, что мы похожи на людей, которые жили тогда в Вифлееме. Наверное, они видели Мать усталую, которая шла, вот-вот готовая родить, изможденного Иосифа, но им было не до них. Так и нам не до Него, у нас свои заботы, свои хлопоты, свое время... А Вечность – вот она тут, у порога. Бессмертное и самое прекрасное в человеческой жизни – то, что мы можем прозевать, проспать, пропустить.

И вот, чтобы этого не было, приходит к нам праздник Рождества. Звонят колокола, и в церкви поют: «Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите». Для того-то нужен нам этот праздник, чтобы мы время от времени могли проснуться и понять, что есть бессмертное, что есть единственное по-настоящему прекрасное в нашей жизни, что дает ей стержень, смысл, красоту и вечность. Поспешим же навстречу Ему!