Ограбление в «голливудском стиле» произошло накануне в Одессе

По информации ГУНП, трое неизвестных, в закрывающих лица балаклавах, поздно ночью ворвались в помещение АЗС, избили оператора и под угрозой расправы вынудили отдать все имеющиеся в кассе деньги.

Впрочем, добыча составила всего шесть с половиной тысяч гривен и два мобильных телефона. Несмотря на закрытые лица, в ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личности всех нападавших и задержали их. Задержанными оказались трое молодых мужчин, жителей Одесской области, 1994,1996 и 1999 годов рождения.

По факту совершенного преступления начато уголовное производство по статье 187 УК Украины (разбой). За содеянное им грозит до десяти лет лишения свободы.