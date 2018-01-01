Одесские «национал-патриоты» снова готовят Ирине Билык «горячую встречу».

Так, один из самозваных «смотрящих за патриотичной гиднистью» Сергей Стерненко на своей странице в соцсетях уже дает понять, что его сторонники не смирятся с таким позором. В том смысле, что в Одессу приедет певица, активно гастролирующая в России и даже однажды (три года назад) побывавшая в Крыму! Впрочем, в прошлом году, когда в мае Ирина Билык выступала в Одессе, националисты тоже попытались сорвать концерт, но встретили достойный отпор со стороны полиции и были вынуждены уйти «не солоно хлебавши». Что же касается одесситов, от имени которых присвоили себе право выступать эти озадаченные патриотизмом деятели, то тот факт, что несмотря на все их угрозы в зале, где выступала Ирина Билык, буквально не было свободного места, говорит сам за себя!

Что намерены вытворить профессиональные «национал-патриоты» в случае приезда в Одессу Ирины Билык в этом году, пока неизвестно. Но хочется надеяться, что их действия, какими бы они ни были, встретят адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов.