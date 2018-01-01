 
Информация к новости
  • Просмотров: 87
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Традиционные купания пройдут в Крещение на одесских пляжах

Категория: Новости

Традиционные купания пройдут в Крещение на одесских пляжах

   В день православного праздника Крещения Господня на пляжах Одессы проведут традиционные Крещенские купания.
C 23:00 18 января до 01:00 19 января 2018 года Крещенские купания пройдут по адресам:
- пляж «Золотой берег» (16-я ст. Большого Фонтана);
- пляж «Ланжерон»,
- пляж «Лузановка».
Для соблюдения порядка в местах проведения купаний профильным подразделениям Одесского горсовета даны поручения: КП «Одесгорсвет» - обеспечить освещение территории, КП «Побережье Одеси» - установить биотуалеты и контейеры для мусора.
Во время проведения купаний на пляжах будет обеспечено присутствие спасателей и водолазов, а также дежурство машин «скорой помощи» и бригад медработников.
Охрана порядка во время купаний будет осуществляться Департаментом муниципальной безопасности Одесского горсовета совместно с Главным управлением Национальной полиции в Одесской области и Управлением патрульной полиции.
В направлении к пляжам будет организована работа городского транспорта.


Источник: Официальный сайт Одессы



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 