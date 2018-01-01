Традиционные купания пройдут в Крещение на одесских пляжах

В день православного праздника Крещения Господня на пляжах Одессы проведут традиционные Крещенские купания.

C 23:00 18 января до 01:00 19 января 2018 года Крещенские купания пройдут по адресам:

- пляж «Золотой берег» (16-я ст. Большого Фонтана);

- пляж «Ланжерон»,

- пляж «Лузановка».

Для соблюдения порядка в местах проведения купаний профильным подразделениям Одесского горсовета даны поручения: КП «Одесгорсвет» - обеспечить освещение территории, КП «Побережье Одеси» - установить биотуалеты и контейеры для мусора.

Во время проведения купаний на пляжах будет обеспечено присутствие спасателей и водолазов, а также дежурство машин «скорой помощи» и бригад медработников.

Охрана порядка во время купаний будет осуществляться Департаментом муниципальной безопасности Одесского горсовета совместно с Главным управлением Национальной полиции в Одесской области и Управлением патрульной полиции.

В направлении к пляжам будет организована работа городского транспорта.