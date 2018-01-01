Решится ли НАТО на новую крымскую войну?

Об этом пишет CNN.

Как пояснили в Пентагоне, из-за опасного маневра российского самолета, P3-Orion был вынужден досрочно завершить разведывательный полет.

Государственный департамент США выступил с заявлением в понедельник вечером, в котором обвинил россиян в "грубом нарушении существующих соглашений и международного права".

"Это еще один пример российской военной деятельности, которая не относится к международным нормам и соглашениям", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Хизер Нойерт. - Мы призываем Россию прекратить эти небезопасные маневры, которые повышают риск просчета, опасность для экипажа с обеих сторон и столкновения в воздухе".



Стоит отметить, что РФ активизировалась в Черноморском регионе после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. ВМС США и других стран НАТО также расширили свое присутствие в акватории Черного моря.