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  • Дата: Вчера, 13:00
Вчера, 13:00

Решится ли НАТО на новую крымскую войну?

Категория: Новости / Политика

Решится ли НАТО на новую крымскую войну?

Об этом пишет CNN.

Как пояснили в Пентагоне, из-за опасного маневра российского самолета, P3-Orion был вынужден досрочно завершить разведывательный полет.

Государственный департамент США выступил с заявлением в понедельник вечером, в котором обвинил россиян в "грубом нарушении существующих соглашений и международного права".

"Это еще один пример российской военной деятельности, которая не относится к международным нормам и соглашениям", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Хизер Нойерт. - Мы призываем Россию прекратить эти небезопасные маневры, которые повышают риск просчета, опасность для экипажа с обеих сторон и столкновения в воздухе".

Стоит отметить, что РФ активизировалась в Черноморском регионе после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. ВМС США и других стран НАТО также расширили свое присутствие в акватории Черного моря.



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