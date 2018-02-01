АНОНС Слова № 6 (1283) 2018

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович критически отозвался о польском законе, которым предусматривается уголовная ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду «бандеровской идеологии». «Фактически этим законом ставится точка в возможностях проведения дискуссии по данным вопросам», сказал он.

Видимо, поляки считают, что дискуссия тут неуместна!

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон о Польском Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов». Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Что ж… у каждого своя национальная память – Вятрович кажется об этом не подумал!

Ну а теперь о материалах текущего номера нашей газеты. Колонка редактора выходит с заголовком: «Язык или общество знания?»

«Наше первая задача — обеспечить каждому украинскому ребенку, независимо от его национальности или места проживания, высокий уровень владения украинским языком», – заявила недавно министр образования Лилия Гриневич.

Заметьте, она не сказала: «высокий уровень современных знаний на украинском языке». А почему? Знания не является больше целью нынешнего министерства? Украинского языка достаточно?

- Конечно достаточно, в России тебя не поймут, а в странах тлетворного Запада все равно язык хозяев учить нужно. Опять же надо понимать, никто не хочет конкурентов в соревновании за профессии будущего, нужны рабочие руки на тяжелый, низко-квалифицированный труд. Тогда как наша правящая бюрократия деклассируется, она не имеет цели деятельности, и не знает, для чего ей рычаги госуправления. Она справедливо относится к делу, которым занимается, как к бессмыслице. Бюрократы видят, что единственная осмысленная деятельность - это распил и они как термиты планомерно уничтожают страну. Народ на выход страну на помойку! Надо предложить им лозунг, я думаю он найдет своего почитателя!

- В этом номере выходят сразу две серьезные статьи нашего постоянного автора Антона Кравчика. Одна из них называется «Раздор как источник власти»

Вице-премьер Вячеслав Кириленко подготовил новый закон о языке. – Напоминает автор. - Ожидается, что депутаты проголосуют за него до конца текущей парламентской сессии. При подготовке нового закона Кириленко воспользовался четырьмя ранее зарегистрированными законопроектами. Все они определяют, что единственным государственным языком в стране является украинский. О русском языке в документах нет вообще ни единого слова. Известно, что в законопроекте Кириленко также прописаны жёсткие санкции за публичное использование русского языка. Так, за обращение к кассиру супермаркета или официанту ресторана по-русски, предусмотрен денежный штраф до 6800 гривен, а за проявление «публичного неуважения» к украинскому языку могут и вовсе посадить за решётку — на три года.

И как вам кажется - такой закон сплотит наше расколотое общество?

- Конечно же нет, у него иная задача, этот закон должен углублять и усиливать возникший раскол. Правящая грантоедская камарилья давно исчерпала доводы, по которым можно было бы мобилизовать электорат и лихорадочно ищет новые информационные поводы раздора. Их электоральная технология -"Разделяй и властвуй" Интриги провокации их стихия, здесь им нет равных. Я хотел бы противопоставить им другой пример, пример Сергея Кивалова, политика, исповедующего государственнические принципы не на словах а на деле. Проведенный им через парламент в 2012 году закон"О языковой политике", по моему глубокому убеждению, сшивает страну по сей день. И то, что Украина до сих пор сохранилась, это результат действия этого закона.

- Еще одна статья Антона Кравчика называется «Утопия национального государства»

В 1516 г. Томас Мор написал произведение под названием «Утопия» (по греч. «место, которого не существует»), где описал общество счастливых людей, в котором нет отчуждения и эксплуатации. С тех пор принято говорить об «утопичности» как несбыточности или нереализованности каких-либо планов или проектов. Современный философ Эрнст Блох однако, пишет, что именно утопии сбываются.

В чем опасность так называемой тоталитарной утопии, которая сейчас, по мнению Антона Кравчика строится в Украине?

- Декларации отдельных политических сил о создании в Украине единой нации, построенной на одном языке и одной культуре, о которой любил разглагольствовать мечтательный Ющенко, несостоятельны по одной простой причине, что тренд мирового развития идет в другую сторону, в сторону увеличения разнообразия и децентрализации. В новом мире просто не нужны новые огромные национальные государства. Старые уже созданные сто лет назад, в индустриальную эпоху, испытывают сегодня серьезный институциональный кризис, и мы не знаем устоят ли они, в новых условиях, а под создание новых нет ни ресурса, ни задачи.

Все что мы видим в Украине одновременно и смешно, и страшно, смешно потому, что бессмысленно, страшно потому, что гибнут люди, деградирует народ, пошедший на поводу у кровожадной пропаганды, построенной на современных знаниях в психологии подавления человеческой личности. Именно СМИ превращающие еще вчера мирный народ в ожесточенное стадо и являются главной опасностью, дающей шанс временному построению украинской тоталитарной утопии, которой нет места в будущем. Вот об этом пророчески предупреждал нас Бердяев.

- Одесситов низводят в «потомков оккупантов» – ложью мифологов ОНУ. Это статья Никиты Додона, в которой вновь идет речь о попытках сноса памятника Основателям города. 5 февраля Одесский апелляционный административный суд принял решение оставить памятник в покое. Но это еще не конец спора, считает автор. Почему?

- Одна дама из секты Вятровича недвусмысленно выразилась: Мотив сноса памятника: это – «маркировка» популяцией своей территории, что необходимо для «трансформаций». Этот передел «исторических прав» и подобен порче охранной грамоты.

Институт Вятровича выполняет важную PR функцию в нашей стране, пока одни члены шайки пилят бюджет, другие раздражают население своими безумными действиями. Удерживая фокус внимания на себе вторые помогают первым совершать противоправные действия. Поэтому нас ожидает целый каскад безумных инициатив, пока не кончатся деньги в бюджете!