Центральной городской библиотеке имени Франко передадут в дар книги Феликса Зинько

15 февраля 2018 года в 11.00 в Центральной городской библиотеке им. Ивана Франко (Книжный пер., 1а) состоится презентация книг одесского писателя Феликса Зинько и дарение их библиотеке.

Феликс Захарович Зинько - известный украинский журналист, литератор и филателист. Родился в 1928 году. Автор 34 книг об истории Одессы, легендарных одесситах, Второй мировой войне.

Первые его публикации в газетах датируются 1947 годом. Его перу принадлежат книги о рождении футуризма в искусстве, путевые заметки и книги, посвященные филателии.

Произведения Феликса Зинько переведены на польский, немецкий, французский языки.

Ф. З. Зинько окончил юридический факультет Одесского государственного университета. В 1970-1980-е гг. - заместитель директора Одесского музея морского флота. Член Национального союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов.

В разные годы работал на судах Черноморского морского пароходства. Умер Феликс Зинько в 2017 году. Согласно воле писателя, изданные книги его авторства должны быть переданы в дар библиотекам города Одессы.