В Одессе планируют не сбрасывать дренажные воды, а собирать их

Такую идею озвучила руководитель городского экологического департамента Валентина Дацюк. По ее словам, согласно результатам проведенных исследований, в дренажных водах не обнаружено вредных примесей. Поэтому их можно использовать для полива зеленых насаждений. Расчетная стоимость данного проекта составляет около миллиона гривен. Напомним, что повышение уровня дренажных вод способствует развитию оползневых процессов и разрушению фундаментов зданий. Поэтому вопрос их сброса на протяжении многих лет стоял очень остро.

Для того, чтобы обеспечить этот сброс в море строились специальные штольни, что, кстати, обходилось куда дороже.