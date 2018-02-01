«Принесенные ветром» доходы

Принятый Верховной Радой Украины в январе 2018 года Закон «О приватизации государственного и коммунального имущества» (проект № 7066) в который раз расколол украинское сообщество на два непримиримых лагеря.

Это и немудрено! Вопрос о том, кому должны принадлежать «заводы и пароходы» страны, занимает одно из первых мест в ряду экономических вопросов, специалистом в решении которых считает себя каждый «пересичный» украинец. Последователи идеи сохранения государственных предприятий в собственности государства вспоминают при этом мощь и эффективность советских промышленных гигантов, на жалких остатках которых до сих пор удаётся выживать современной украинской промышленности.

Справедливости ради необходимо отметить, что любой мало-мальски образованный экономист может на пальцах объяснить, что в мировой экономике для решения этой проблемы в качестве наиболее эффективного применяется смешанный подход: в государственной или коммунальной собственности остаются те предприятия, которые обеспечивают своей продукцией национальную безопасность или являются основой социальной стабильности (создают рабочие места, инфраструктурные сети и объекты, своими отчислениями формируют пенсионный фонд и бюджет страны). Приватизируются же только те предприятия, которые не могут эффективно развиваться без частных инвестиций и технологий, как правило, убыточные и находящиеся на грани банкротства.

Кто виноват?

И пока мы с вами, дорогие мои читатели, ломаем копья в безальтернативных спорах, как оставшееся народное добро эффективнее для нищающей на глазах страны «пристроить», что в общем-то извинительно для неспециалистов, наши власти предержащие не менее ожесточённо участвуют совсем в других обсуждениях.

Смысл и задачи этого дискурса, как водится, не только не афишируются, но и всячески замалчиваются, а происходит он в рамкахследующих вариантов:

коррупционная продажа наиболее успешных предприятий по максимально заниженной стоимости в интересах ограниченного круга финансово-промышленных групп;

передача предприятий в коррупционную аренду, когда ставки аренды заставляют краснеть даже наших, потерявших всякий стыд, чиновников;

заведение на прибыльные предприятия контролируемого менеджмента, который с помощью коррупционных схем в системе закупок и механизмах продаж через фирмы-прокладки из государственных предприятий будет выводить до 50% реального финансового потока.

Как, наверное, заметили мои наиболее внимательные читатели, общим словом для любого из приведенных вариантов является слово «коррупционные», потому как при реализации любого из них мы с вами, как и все остальные обычные украинцы, не получим ничего. Так было уже не раз в периодически затухающих и возобновляемых кампаниях по приватизации государственной собственности, так будет и теперь. Красноречивым доказательством этому утверждению служит очевидный для всех нас ответ на риторический вопрос: почему страна не получает сверхдоходы от таких в любые времена прибыльных компаний как добыча газа и нефти, производство спирта, транспортировка энергоносителей, осуществление железнодорожных перевозок и почтовых отправлений? Ведь все эти предприятия в определённый период украинской независимости из государственных превратились в акционерные общества и акционерные компании с единственной благородной целью повышения эффективности. Все они являются при этом монополистами, то есть, у украинцев нет возможности покупать у других предприятий, независимо от того, плохо или хорошо эти перечисленные предприятия работают. Причиной же того, что в массе своей вместо сверхдоходов они показывают сплошь убытки, является именно распределение до 50% финансового потока через махинации с закупками и сбытом в пользу аффилированных компаний. Аффилированных, как вы наверное догадываетесь, не с государством, естественно.

Не менее катастрофическое положение сложилось за годы независимости с арендой государственного имущества. Например, аренда всех государственных предприятий, включая аренду земли, на которой находится общегосударственная собственность, а также отчисления с их прибыли суммарно приносят владельцу – государству, то есть нам с вами, приблизительно 2 млрд. грн. в год. Для моих дорогих читателей, наверное, будет откровением представить, что названная сумма сопоставима с годовым доходом одной небольшой польской компании…

Что делать?

Самое быстрое, что по обыкновению приходит на ум – это радикальное предложение «все отобрать и поделить». Необходимо отметить, что данный вариант находит горячую поддержку у самых различных, деморализованных бедностью и доведённых до отчаяния слоёв общества. Но нет гарантий того, что через два-три года все перераспределённое имущество не окажется в руках других, но подобного же пошиба, лиц в результате каких-либо коррупционных махинаций и схем. Не выработало наше общество ещё противоядие против стяжательства власти…

Но можно и должно обратиться к опыту западных партнёров, не только ж гей-парады и легализацию лёгких наркотиков нам у них перенимать!

Полезным опытом может стать для нас так называемый windfall tax, или налог на «доходы, принесенные ветром». Данная модель была применена лейбористским правительством Тони Блэра в 1997 году в Великобритании. «Попередники» правительства Тони Блэра в 80-х годах прошлого века – правительство консерваторов Маргарет Тэтчер – реализовывало идею тотальной приватизации государственных активов, в первую очередь энергетических, инфраструктурных объектов и коммунальных предприятий. Все эти активы, независимо от их реальной стоимости, были распроданы по дешевке, и в 90-х годах образовалась колоссальная разница между ценой, которую за них заплатили частные собственники, и рыночной капитализацией этих предприятий (оказывается «прихватизация» – это не наше изобретение!). В результате чего гигантский доход в размере более 100 млрд. фунтов стерлингов был буквально «надут» воздухом.

Правительство Тони Блэра разработало специальную методику налогообложения, в рамках которой был рассчитан коэффициент: девятикратный P/E (отношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли, начисленной на акцию). Формула расчета налога заключалась в следующем: брали среднюю прибыль за четыре года после приватизации, умноженную на девять лет и на ставку самого налога windfall tax (23%). Именно таким образом были выявлены «надутые» бизнесы: сюда попали компании в сфере телекоммуникаций, транспорта, энергетического комплекса, водоснабжения, как сказали бы у нас – «облэнерго», «облгазы» и прочие «водоканалы». В результате столь прогрессивного налогообложения было привлечено в государственный бюджет 5 млрд. фунтов стерлингов.

Полезно для нас было бы проанализировать, куда направлялись полученные средства. Думаете, на бесполезные «стартапы» или «тренинги по коммуникациям», как «освоили» бы средства у нас? Совсем нет! На финансирование «Нового курса» правительства по социальному обеспечению населения, в том числе создание новых рабочих мест, а также на инвестиции государства в систему образования и науки. За счет этих инвестиций получил развитие промышленный учебный центр Learn direct, который до сего времени готовит инженерные и рабочие кадры и осуществляет профессиональную переподготовку персонала рабочих профессий.

Самое важное в этом, что «Налог на ветер» стал прекрасным инструментом для ограничения аппетитов любых нечистых на руку и на совесть чиновников в будущем: отныне, как только тарифы на энергоносители для населения или коммунальные платежи подымаются более чем на 10%, в английском правительстве сразу вспоминают о windfall tax, и повышение странным образом откладывается…

Дамоклов меч

Такая модель налогообложения может быть вполне применена в Украине, главное – не нарушать принцип неотвратимости применения. Ведь олигархи в Украине выросли из сомнительных «торговых домов», которые начинали свою деятельность в лучшем случае с закупки дешёвой офисной мебели и контрабандной оргтехники. Сейчас это корпорации, которые оцениваются в миллиарды долларов. Их топ-менеджеры, все как один, рассказывают сказки, что сделали свои корпорации с нуля сами, практически – в поле или на болоте. И «паразитирование» на народной собственности тут не при чём!

Но мы-то с вами всегда догадывались, что их миллиарды «надуло ветром», причём это «надувание» не идёт ни в какое сравнение с показателями британских компаний. К сожалению, такие понятия, как «собственность» и «чиновник» у нас традиционно плохо сочетались во все времена. А верить в то, что в этот словесный ряд можно втиснуть слово «эффективный», может только наш простодушный и доверчивый народ. Но именно поэтому в час, когда народу и стране особенно тяжело, настала пора часть «надутой ветром» капитализации вернуть тому, кто эту самую капитализацию и обеспечил – то есть своей стране и народу.

Windfall tax, как пресловутый меч на конском волоске над головой пирующего древнегреческого правителя Дамокла, символизирующий призрачность благополучия, должен всегда напоминать нашим властям предержащим, что любая попытка получить сверхдоходы за счет населения чревата новым «налогом на ветер». Ведь, как говорится, кто посеет ветер…